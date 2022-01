A Padova la mostra "Tra arte sacra e visionaria"

La mostra “Tra Sacro e Visionario. Opere di Claudia Nicchio”, organizzata da EventidAmare, in collaborazione con la Banca Carige, è certamente un’occasione da non perdere per vari motivi. Innanzitutto, per la presenza di numerose opere di soggetto sacro e per l’originale connubio fra arte sacra e arte visionaria che rispecchia i molteplici interessi di Claudia Nicchio, in grado di spaziare dall’Arte Rinascimentale al Surrealismo. Ed ancora, per la qualità delle opere esposte in cui l’indubbia abilità tecnica si unisce alla fantasia e alla potenza immaginifica dei dipinti visionari.

È stata inaugurata e presentata lunedì 6 dicembre 2021 presso Sala Convegni della Camera di Commercio di Padova, dal critico d’arte Daniele Grosso Ferrando. L’esposizione, inserita all’interno della Banca Carige di Via Matteotti 5, terminerà il 14 febbraio 2022, con ingresso gratuito e catalogo delle opere in omaggio (Erga Edizioni). Organizzata da Pietro Bellantone di EventidAmare, la mostra è patrocinata dalla Regione del Veneto, dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di Commercio di Padova. “Tra Sacro e Visionario” era stata inaugurata, in presenza dell’artista Claudia Nicchio, del presidente di EventidAmare Pietro Bellantone, dell’assessore comunale alla Cultura Andrea Colasio, del critico d’arte, curatore della mostra, Daniele Grosso Ferrando e Alfredo Majo, Responsabile della Comunicazione di Banca Carige. La mostra, qui a Padova, evidenzia l’organizzatore Pietro Bellantone, è sostanzialmente la riproposizione, di alcune delle splendide opere religiose, dell’eclettica artista veneta Claudia Nicchio, già esposte, con un ottimo successo di pubblico e di critica, nello scorso mese di maggio, all’interno del suggestivo Complesso Monumentale genovese del Convento di Sant’Anna.

«L’impegno e la passione dell’artista padovana Claudia Nicchio - aggiunge Fabio Bui, Presidente della Provincia di Padova - ci regala opere emozionanti e ricche di spunti di riflessione in una mostra personale che lascia il segno. Viviamo nell’epoca delle immagini digitali e della comunicazione virtuale, ma tornare a osservare e sognare con dipinti e icone, significa ritrovare l’essenza di ciò che siamo!». Osserva Sergio Giordani, Sindaco del Comune di Padova: «È un grande piacere per la città ospitare nel prestigioso spazio di Banca Carige, la mostra personale di Claudia Nicchio, giovane artista padovana che ha focalizzato su di sé l’attenzione della critica e del pubblico per l’originalità e la bellezza delle sue opere. Di particolare interesse la sua scelta, abbastanza inconsueta in questi anni, di dedicarsi a soggetti sacri e alle antiche tecniche di pittura anche ad affresco, che padroneggia con maestria e ripropone in immagini affascinanti e per nulla scontate».

Daniele Grosso Ferrando, curatore dell’esposizione, conclude: «Claudia Nicchio è un’artista poliedrica in grado di spaziare dalla realtà visionaria delle opere surrealiste alla profondità mistica dei dipinti religiosi. Nel primo caso, i suoi lavori esplorano il mondo dell’inconscio, rendendo visibile ciò che è invisibile e trasformando l’ordinario in straordinario. Nel secondo caso, i soggetti sacri sono interpretati da Claudia con profondo rispetto della tradizione, non solo nei soggetti, ma anche nella tecnica, che riprende metodi antichi, come la tempera all’uovo o l’affresco».

Informazioni e contatti

La mostra, che è ad ingresso libero, è visitabile su appuntamento (tranne sabato e domenica), telefonando al numero +39 0498234725 della Banca Carige di Padova, dalle 8.30 alle ore 16.

Per altre informazioni: e-mail: eventidamare@libero - https//eventidamare.eu Mobile: +39 3481563966.