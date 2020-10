Mostra documentaria “Autografi celebri” e visita guidata all'Archivio di Stato di Padova

Nell’ambito della manifestazione Domenica di Carta 2020 indetta dalla Direzione generale archivi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) domenica 11 ottobre 2020, con apertura straordinaria dalle ore 9.30 alle ore 12.30, l’Archivio di Stato di Padova propone la mostra documentaria Autografi celebri. Documenti e sottoscrizioni di re, papi, artisti e scienziati nell'Archivio di Stato di Padova, esponendo una selezione di documenti e sottoscrizioni di re e imperatori, papi, artisti e scienziati, con non poche curiosità.

La mostra

Nell'Archivio di Stato di Padova, come in altri istituti, esiste infatti una serie denominata Autografi, figlia di quella tendenza alla celebrazione, esasperata tra Otto e Novecento, che portava a estrapolare dal suo contesto archivistico, per l'esposizione permanente, l'esemplare scritto da un personaggio famoso: Galileo, Mantegna, Napoleone, re Vittorio Emanuele II, l’imperatore Enrico IV (quello che “andò a Canossa”) sono solo alcuni esempi dei documenti che fanno parte della serie conservata presso l’istituto padovano.

Tali documenti, al tempo, facevano infatti parte di sequenza espositiva presso il Museo civico di Padova, in piazza del Santo, che allora conservava la documentazione ora presso l’Archivio di Stato: una volta rimossi dalle vetrine, quasi nessuno di questi pezzi tornò alla propria posizione d'archivio originaria, andando piuttosto a costituire la serie autonoma degli Autografi; la buona prassi d'archivio, tuttavia, ha garantito la trascrizione su ogni camicia esterna della segnatura originale, che consente di ricondurre il documento al fondo di appartenenza senza perdere traccia del vincolo archivistico.

Elenco dei documenti esposti:

L'autografo dubbio. La sottoscrizione dell'imperatore Enrico IV (1090) Il segno autografo del pontefice: Callisto II (1123) Originale ... ma non autografa: la mano creduta di Cangrande della Scala (1329) Andrea Mantegna: il contratto autografo per il polittico di S. Luca (1453) Un protagonista del Rinascimento: Girolamo Romanino (1513) L'autografo del Veronese e l'enigma della pala sconosciuta (1575) La mano di colui che «molta via de’ cieli svelò»: Galileo Galilei (1610) L'autografo di Palma il Giovane (1618) La sottoscrizione di Napoleone Bonaparte (1812) L'esploratore: l'autografo di Giovanni Battista Belzoni (1819) L'autografo dell'ultimo duca di Lucca, Carlo Ludovico di Borbone (1846) La firma dell'ultimo duca di Modena, Francesco V di Austria-Este (1855) L'autografo del primo re d'Italia: Vittorio Emanuele II (1876)

Le visite

Sono previste tre visite guidate, per un massimo di 6 partecipanti ciascuna, fino ad esaurimento dei posti.

Prima visita guidata: ore 9.30 Seconda visita guidata: ore 10.30 Terza visita guidata: ore 11.30

Le visite guidate saranno tenute da un funzionario archivista, curatore dell’esposizione, e da un funzionario restauratore, responsabile degli interventi conservativi operati su alcune fonti esposte.

Ingresso

Le visite sono gratuite, con prenotazione obbligatoria. Per la prenotazione si prega inviare una mail all’indirizzo mail as-pd@beniculturali.it entro venerdì 9 ottobre, indicando i nomi dei partecipanti e il turno prescelto.

È fatto obbligo ai visitatori di indossare la mascherina durante l’intera permanenza in istituto e di rispettare le misure di distanziamento. Prima dell’ingresso la temperatura corporea sarà rilevata da una termocamera ad alta precisione. L'accesso è subordinato alla sottoscrizione di un’autocertificazione, da compilare all'ingresso, in adempimento alle disposizioni d’emergenza in materia di contenimento epidemiologico da Covid-19.

Info web

