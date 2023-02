“Una vita dentro l'anima”, Vittoria Andretta in mostra alla Chiesa del Torresino

Dal 18 al 26 febbraio 2023 la Chiesa del Torresino di Cittadella (PD) ospita Una vita dentro l’anima, personale di Vittoria Andretta, eclettica artista padovana con alle spalle più di cinquant’anni di carriera. La mostra, che propone una cinquantina di opere, propone un interessante itinerario antologico che segue lo sviluppo del percorso creativo di un’artista che si è sempre dimostrata ricettiva agli stimoli ricevuti da amici artisti, viaggi e ricche esperienze estetiche e umane.

Nel tempo, Vittoria Andretta ha associato agli studi di grafica la sperimentazione di diverse modalità espressive, dal figurativo all’astratto, affrontando con grande intensità anche tematiche legate all’esplorazione della dimensione femminile. Tra le opere più significative all’interno di questa ricerca, senza dubbio c’è uno dei suoi dipinti più conosciuti e apprezzati, Problematica femminile, sul tema dell’aborto, premiato a Milano nel 1976. Oltre a diverse tele ad olio – dove la costante è la cifra emozionale di una pittura che attinge spesso a ispirazioni oniriche e immagini fantastiche – l’allestimento propone anche acquerelli, acqueforti, ceramiche e litografie serigrafate.

Parte dell’esposizione è poi dedicata al racconto dello studio che Andretta ha condotto, a partire dal 2016, sulle superfici arcuate. Un’indagine che nel 2019 è stata coronata dalla registrazione di un brevetto, unico nel suo genere, per la realizzazione di opere pittoriche su superfici curve, concave e convesse.

Rientrano in questa fase di sperimentazione non solo alcune sculture, ma anche gli interessanti “orizzonti semicircolari”, opere realizzate su tela o su tavolette di legno arcuate, dipinte su entrambi i lati e talvolta montate su uno specchio che ne amplifica la superficie, creando l’illusione della continuità dello spazio.

La mostra è aperta al pubblico (ingresso libero) il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 15.30 alle 19. Il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Chiuso il lunedì.

Vittoria Andretta, nata a Tombolo (PD), vive e lavora tra Padova e Madrid. Dal 1967 ha allestito mostre personali nazionali e internazionali partecipando a svariate collettive e concorsi, ottenendo grande consenso e vincendo numerosi premi e medaglie in Italia e all’estero, tra cui il "Pavone d’Oro" di Milano e l’Oscar Internazionale del Successo a Cannes. In tutta la sua lunga carriera il vissuto e le suggestioni si sono intrecciate con la sperimentazione e la ricerca, portando l’artista a confrontarsi con le tecniche più svariate, quali l’incisione, l’affresco e la pittura su vetro.

Ha fatto parte di numerose giurie di concorsi di pittura e ha collaborato sia con giovani emergenti che con artisti di fama consolidata. Le sue opere figurano in autorevoli collezioni private in Italia, Germania, Francia, Svizzera, Romania, Australia e Stati Uniti.