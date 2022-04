Mostra concorso "Più piccoli del vero 2022" alla Cattedrale ex Macello

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova promuove la sedicesima edizione della mostra-concorso Più piccoli del vero, realizzata in collaborazione con il Gruppo Modellistico Patavino e ospitata nella “cattedrale” ex Macello, in via Cornaro n. 1, a Padova.

La mostra sarà inaugurata sabato 30 aprile 2022 alle ore 10.30 e aperta al pubblico, a ingresso libero, dal 30 aprile a domenica 8 maggio 2022, giorno della premiazione.

La mostra-concorso Più piccoli del vero è divenuta un appuntamento oramai tradizionale per la città di Padova: appassionati del settore, da molte regioni d’Italia, esporranno i loro piccoli-grandi capolavori per la gioia dei visitatori, che gratuitamente potranno visitare la mostra. Si tratta di un momento importante per la biennale, dopo l’ultima edizione del 2018 e l’interruzione forzata conseguente alla pandemia, che ha il sapore di una ripresa fortemente anelata.

Per chi lo coltiva come hobby e passione, il modellismo è un’espressione di intelligenza, creatività, grande abilità tecnica e manuale, che permette di raggiungere risultati strabilianti.

È un hobby sano, pulito, che da un lato abitua alla pazienza, alla sfida per migliorarsi, dall’altro rappresenta uno stimolo alla ricerca storica, che precede la realizzazione del modello.

Osservare i modelli in scala e socchiudere gli occhi, permette ai visitatori di ripercorrere la storia dell’uomo nei secoli.

Ecco, quindi, prendere forma aerei, navi, mezzi militari, auto, motociclette, treni, figurini storici, diorami (vere e proprie scene come fotografie tridimensionali). Con minuzia di particolari, spesso modificati o auto costruiti dalle abili mani del modellista, si rappresenta ogni modello così com’era in passato o è nella realtà.

Ma il modellismo non trascura nemmeno la fantasia, la fantascienza, in cui l’estro non è costretto tra rigide regole storiche e/o tecniche, e lascia tutta la libertà espressiva all’autore.

Questa edizione ruota intorno al tema: “il camion militare dalle origini ai nostri giorni”; a differenza delle altre categorie, valutate da gruppi di giudici esperti nelle varie branche, questa verrà premiata dagli stessi modellisti iscritti e presenti alla mostra, che voteranno attraverso una scheda anonima.

Tuttavia non mancherà il voto del pubblico, che premierà il soggetto che più ha colpito e stupito i visitatori, indipendentemente dalla perizia tecnica.

Per la gioia dei piccoli, e non solo, sarà possibile vedere un grande plastico ferroviario con treni e convogli tutti funzionanti: i visitatori avranno così l’occasione di “comandare” i treni e “diventare”, per un po’, macchinisti e capi-stazione.

Sarà inoltre presente una pista gigante per automobiline elettriche a disposizione di chi vorrà provare l’ebrezza di una gara di velocità.

I soci del G.M.PAT. Vi aspettano per farvi da guida attraverso la storia.

Venite con occhi pronti a stupirsi davanti a mille mondi in miniatura!

Informazioni

Apertura sabato 30/4 – 11 – 19.30 orario continuato

Sabato 30/4, domenica 1/5 e sabato 7/5- 10 – 19.30 orario continuato

Giorni feriali – 15 – 19

Domenica 8/5 – 10 – 16 orario continuato (premiazione concorso ore 16)

Ingresso libero

Locandina articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/pi%C3%B9-piccoli-del-vero-2022