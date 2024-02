Mostra “Dalla terra alla luna” di Licia Bertin a palazzo Maestri di Selvazzano

Mercoledì 14 febbraio alle ore 16 in Sala Vittorio De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri, si terrà l’inaugurazione della mostra personale “Dalla Terra alla Luna” di Licia Bertin, a cura di Maria Ninni Belvedere. «Visitare la mostra “Dalla Terra alla Luna” dell’artista Licia Bertin – spiega la curatrice Maria Ninni Belvedere – è muoversi attraverso lo svolgersi di racconti fantastici e poetici, alternando atmosfere surreali ed immaginarie, dove vengono incontro figure al limite tra il reale e l’irreale. In un fluido passaggio tra il terreno e lo spirituale, si viene avvolti da immagini oniriche o rimandi storici, tra il pensato e l’istintivo, lungo un cammino misterioso e catartico, che segue quello che l’artista ha percorso nella creazione, a volte sofferta, delle sue opere».

La mostra sarà visitabile in orario di apertura della Biblioteca Melchiorre Cesarotti fino a sabato 24 febbraio 2024:

Lunedì e giovedì 14.30-19; martedì e mercoledì 9-13/14.30-19; venerdì e sabato 9-13

Ingresso gratuito

Per informazioni

Biblioteca Melchiorre Cesarotti

049.8733897

biblioteca@comune.selvazzano- dentro.pd.it

Selvazzano che… Arte!

Biografia dell’artista Licia Bertin

Licia Bertin nasce a Padova, e scopre in sé un grande interesse e predisposizione per il disegno, i colori e la pittura già da bambina, e da allora vi si dedicherà con passione, coltivando con curiosità ed impegno le proprie capacità innate, maturando e perfezionando, così, varie tecniche espressive e pittoriche, essenzialmente da autodidatta. Passando dalla pittura ad olio ad una stesura a tempera, l’artista sperimenta mescolanze di colori e di vari materiali, rappresentando tutto quell’infinito mondo, permeato da stupore ed entusiasmo sempre freschi, che viene misteriosamente racchiuso in ogni suo quadro, una vita di emozioni e sensazioni, di dolori e difficoltà, di forza e di rinascita. Dovendo interrompere per motivi di lavoro, Licia Bertin mai completamente abbandona la sua passione continuando, di tanto in tanto, ad attingere dall’arte e dalla sua pittura momenti di piacere fino alla ripresa definitiva.

Con il grande impegno che la contraddistingue ed una maggiore maturità, sia interiore che artistica, Licia Bertin comincia a ricevere le giuste e meritate soddisfazioni: con i primi concorsi nazionali, le mostre collettive e personali l’artista ottiene i primi riconoscimenti e premi.

Da allora numerosissime sono state le mostre, soprattutto personali, della pittrice padovana e sue opere sono presenti, in Italia, in collezioni pubbliche e private: Licia Bertin esegue un grande dipinto raffigurante un’immagine di Gesù, ora presente, in Corea del Sud, presso la Federation For World Peace dalla quale l’artista riceverà l’onorificenza di “Ambasciatrice di pace”.

Maria Ninni Belvedere

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=1361&area=H