Mostra documentaria: "In giro per il mondo, viaggi ed esplorazioni tra il Settecento e il Novecento nelle carte dell'Archivio di Stato di Padova"

L’Archivio di Stato di Padova presenta l’evento organizzato per le Giornate europee del patrimonio di quest'anno, che racconterà al grande pubblico l’evoluzione del viaggio, dal punto di vista “culturale” e del modo di viaggiare, nell’epoca in cui sempre più persone iniziarono a spostarsi per istruzione, per affari e per diletto. L’esposizione, ideata nel bicentenario della morte dell’esploratore padovano Giovanni Battista Belzoni (3 dicembre 1823), costituisce il momento divulgativo dell’attività di valorizzazione di un patrimonio poco noto e/o poco studiato, perché disseminato in numerosi fondi archivistici, la cui estensione temporale va dal tardo XVII al XX secolo.

I pezzi offerti al pubblico testimoniano la trasformazione del viaggiatore da esploratore a turista, narrando le vicende di viaggiatori padovani più o meno celebri, attraverso le loro lettere, le loro narrazioni di viaggio ma anche tramite i souvenirs e le altre memorie materiali dei loro viaggi conservate negli archivi. La mostra, presentando materiale documentario in larga parte inedito, offrirà anche un’idea di cosa significasse viaggiare per formazione, prima della comparsa dei i mezzi di comunicazione di massa e perfino della fotografia, in bianco e nero o a colori, e si articolerà in quattro sezioni dedicate ai viaggiatori padovani illustri, agli strumenti del viaggio, materiali e culturali, e alla memoria dei viaggi, soffermandosi sui “casi di studio” individuati nei documenti dell’Archivio di Stato di Padova.

Le visite, gratuite, saranno tenute dal funzionario archivista curatore dell’esposizione e dal funzionario restauratore responsabile degli interventi conservativi operati su alcuni documenti esposti. L'esposizione rimarrà aperta fino al 21 ottobre 2023 con visite guidate su prenotazione per gruppi di 20 persone programmate nei giorni:

Mercoledì 27 settembre ore 15.30 – 17.

Sabato 30 settembre ore 10.30 – 12.

Mercoledì 4 ottobre ore 15.30 – 17.

Mercoledì 11 ottobre ore 15.30 – 17.

Sabato 14 ottobre ore 10.30 – 12.

Sabato 21 ottobre ore 10.30 – 12.

L'accesso alla mostra avverrà su prenotazione obbligatoria tramite applicativo (calendario interattivo) disponibile sulla home del sito web istituzionale (https://www.aspd.beniculturali.it/ - Calendario prenotazioni).