A Padova si celebra l’amore con l'imperdibile mostra “Dritti al cuore” 

L'Amore ha mille sfumature, mille dimensioni, mille realtà: per dare voce al sentimento più forte e prezioso dell’umanità, il centro commerciale più noto della provincia di Padova ha preparato una grande mostra d’arte in collaborazione con due importanti Istituti d’Arte della città. L'imperdibile evento trasformerà la galleria del centro in una sorprendente esposizione collettiva, intitolata “Dritti al Cuore”.

Dritti al Cuore: la mostra che celebra l'amore a Le Brentelle

Il tema centrale del progetto è la celebrazione dell’Amore in tutte le sue forme: dal 29 gennaio al 25 febbraio al Centro Commerciale Le Brentelle (via della Provvidenza 1, Rubano) saranno esposte 24 opere artistiche a forma di cuore, pensate per promuovere l’amore nella sua varietà e diversità. L’amore tra coppie, tra amici, per la natura, nei confronti del proprio animale domestico e tutto ciò che si riferisce a questo nobile sentimento.

Le opere sono state realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Pietro Selvatico e dell’Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Valle, ai quali è stato chiesto di riflettere sulle infinite sfaccettature di questo sentimento e successivamente, di trasformare in arte le loro idee.

L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Padova, ha avuto un ulteriore contributo della comunità anche online: sui canali social del Centro è stato chiesto agli utenti di esprimere la propria idea d'amore in forma scritta e le frasi più belle sono state abbinate ai Cuori in mostra.

Un evento benefico

L’evento avrà anche una finalità benefica: al termine della mostra, infatti, i cuori saranno donati a enti e associazioni, impegnati quotidianamente nei diversi ambiti suggeriti dalle opere stesse, affinché vengano esposti in luoghi pubblici per abbellire, arricchire e colorare il territorio. Queste realtà sono invitate a partecipare anche all’inaugurazione di “Dritti al Cuore” il 29 gennaio, come occasione per far conoscere le proprie attività. In particolare, sarà presente il Centro Veneto Progetti Donna che si occupa di violenza di genere e della sua prevenzione.

Dal 29 gennaio al 25 febbraio, preparatevi ad una vera invasione d’amore, con la mostra d’arte “Dritti al cuore” al Centro Commerciale Le Brentelle!