Mostra fotografica "Hotel Charlì. Storie di periferia" nel cortile pensile di Palzzo Moroni

Sabato 8 ottobre alle ore 10 presso il cortile pensile di Palzzo Moroni - Padova, sarà inaugurata la mostra fotografica “Hotel Charlì, storie di periferia”, di Fabrizio Caron e Giulietta Luise. Con il Patrocino e la collaborazione del Comune di Padova - Città Sane: rete Italiana OMS , Ali di Vita ODV e con la collaborazione di: Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo - Consulta del Volontariato - Rete Utenti per caso; l’evento appoggia il Convegno “ Scatti e Riscatti” organizzato da ALI DI VITA ODV.

La mostra rimarrà aperta al pubblico con ingresso libero tutti i giorni dalle 10 alle 19. «Ci sono luoghi che raccontano storie e queste storie diventano parte integrante di questi luoghi». Il progetto fotografico prende spunto da questa riflessione e dall’incontro, avvenuto una mattina di ottobre del 2021, tra gli autori dei 30 scatti in esposizione e il gestore di uno storico Hotel che si trova in un luogo molto particolare: la laguna sud tra Padova e Venezia dove la terra incontra il mare.

Un incontro casuale, anche se come raccontano gli autori “nulla avviene mai per caso”. Fabrizio Caron e Giulietta Luise, fotografi impegnati da anni su tematiche sociali con al loro attivo diverse esposizioni e partecipazioni ad eventi fotografici, raccolgono un lungo racconto pieno di aneddoti , curiosità e soprattutto storie di vita, e sono proprio le storie ad ispirare gli scatti in un lungo lavoro durato otre 10 mesi. Il vecchio Hotel, il cui vero nome rimarrà segreto, cesserà a breve la sua attività ma la sua storia continuerà a vivere come “Charlì” grazie al lavoro dei 2 autori.