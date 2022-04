Mostra fotografica: "Inseguiti dalla schiavitù, così vivono i Quilombos"

La comunità di Alagadiço Quilombola si trova a 18 chilometri della città di Juazeiro, nella regione semi-arida del nord di Bahia (Brasile), distante qualche chilometro dalle rive del fiume S. Francisco. Nonostante nel 2016 sia stata riconosciuta ufficialmente dallo Stato del Brasile come "remanescentes das comunidades dos Quilombos", appare importante dare visibilità alle comunità tradizionali di origine Quilombos attraverso le immagini, mostrando la loro situazione di vulnerabilità, che impone l'urgenza di azioni che includano il riconoscimento dell'identità, e l'accesso a servizi e alle risorse pubbliche.

Massimo Santinello, membro del Gruppo Fotografico Antenore dal 2007 e della FIAF dal 2010, utilizza la fotografia per raccontare la vita quotidiana sia con il reportage sociale (insegnando anche la tecnica del Photovoice, come strumento per favorire il cambiamento sociale in “laboratori” all’Università di Padova), sia con l’audiovisivo fotografico ottenendo riconoscimenti in manifestazioni nazionali e in concorsi internazionali.