“Fotografie… vedere senza ostacoli” di Lorenzo Bettio, mostra a palazzo Eugenio Maestri dal 10 ottobre a sabato 31 ottobre 2020

Sabato 10 ottobre alle ore 11 si terrà l’inaugurazione della Mostra “Fotografie… vedere senza ostacoli” di Lorenzo Bettio, organizzata dalla Città di Selvazzano Dentro in programma da sabato 10 ottobre a sabato 31 ottobre 2020 in Sala Vittorio De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32.

«Ci fa viaggiare con la fantasia»

«Mi hanno subito colpito le fotografie di Lorenzo Bettio – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – per la sua capacità di trasmettere emozioni grazie a questa meravigliosa forma d’arte. E’ una bellissima opportunità per tutti poter visitare a Palazzo Eugenio Maestri questa Mostra che ci fa viaggiare con la fantasia tra i colori e gli innumerevoli paesaggi proposti. L’inaugurazione della Mostra si svolgerà nel rispetto di tutte le normative e con la massima sicurezza e l’esposizione potrà essere visitata personalmente tutti i giorni con gli orari di apertura della Biblioteca con tutte le disposizioni di prevenzione e attenzione».

Attraverso gli scatti del fotografo padovano lo spettatore viene invitato ad allargare le proprie visioni, lasciandosi affascinare dai colori e dalle figure fantastiche nate ad esempio nella serie Metamorfosi fino ad arrivare alle forme eleganti e raffinate degli alberi mossi che è uno dei primi soggetti di Lorenzo Bettio. Questo è il significato del “vedere senza ostacoli”: mai fermarsi alla sola immagine ritratta, sia essa un albero, un ponte, una barena, bensì fare un balzo insieme alla mente del fotografo che invita tutti ad osservare il mondo con occhi diversi, ricercando messaggi dal forte impatto emotivo e scoprendo nuovi orizzonti e pensieri.

L’inaugurazione della Mostra sarà presentata dalla Dottoressa Giada Grassetto.

Orari espositivi

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 19;

martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 13.

Per informazioni

Ufficio Cultura 049/8733999

Ingresso libero

Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica

