Mostra "Un’Associazione nell’Arte. 45° Associazione Culturale Artistica Città di Padova" alla Galleria Cavour

Percorsi di Arte Contemporanea

Sabato 25 febbraio, ore 17 alla Galleria Cavour, piazza Cavour | Padova, si tiene l'inaugurazione della mostra

Un’Associazione nell’Arte

45° Associazione Culturale Artistica Città di Padova

Informazioni

Dal 26 febbraio al 26 marzo 2023

Orari: mercoledì e giovedì: 16-19

venerdì, sabato e domenica: 9.30 - 12.30 | 16 - 19

Ingresso libero

tel. 049 8205623 | cell. 340 323049

Comune di Padova | Assessorato alla Cultura

cultura@comune.padova.it

Dettagli

In mostra circa cento opere che documentano la vocazione dell’Associazione ad essere vetrina di proposte, di linguaggi e di tecniche molto diverse, dal figurativo all’informale, dal materico all’acquerello, dal realismo alla stilizzazione.

L’Associazione Culturale Artistica Città di Padova, una delle associazioni culturali più longeve della città, dal ritrovo iniziale di Ponte Molino attraverso gli incontri al Caffè Pedrocchi, a partire dagli anni ‘80 svolge la propria attività nei locali della Galleria Città di Padova, in via S. Margherita, divenuti punto di incontro e di dialogo fra diverse realtà artistiche: arti visive ma anche musica, letteratura, attraverso i numerosi concerti, gli incontri letterari, le conferenze e i corsi in tema artistico che hanno coinvolto qualificati studiosi e esperti.

A corollario della mostra verranno proposti due eventi in nome dell’Arte che si svolgeranno nella Galleria Cavour per terminare nell'ultima settimana con un concerto di Giovani musicisti, un quartetto formatosi al Pollini:

9 marzo 2023, ore 17.30

Raccontare la forma attraverso la luce

Luisa Vittadello

16 marzo 2023, ore 17.30

Tendenze della pittura astratta contemporanea

Tra Oriente e Occidente

Marcello Ghilardi

prof. associato del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia dell’Università di Padova

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/unassociazione-larte