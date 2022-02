“In bilico tra sguardo e spirito”, la personale di Massimo Zanetti alla galleria Cavour

In bilico tra sguardo e spirito è il titolo della mostra personale di Massimo Zanetti, allestita dal 3 marzo al 3 aprile in Galleria Cavour.

Saranno visibili 45 opere, la maggior parte di grandi dimensioni, realizzate con tecnica mista olio e acrilico, con inserimento in alcuni dipinti di colle liquide trasparenti.

La pittura di Zanetti apparentemente è una pittura d’istinto, dove la carica emotiva si trasforma e trova destinazione nella tela; in realtà da una analisi più approfondita ci si accorge che si tratta di astrazioni dal reale, quasi dei poemetti notturni per questa inclinazione a lavorare di notte, in cui predomina il colore creando geometrie astrali il cui fascino è quello di alludere senza costrizioni ulteriori.

Quello che Zanetti ci regala con la sua pittura è: un conoscere noi stessi tramite le sue opere che ci percorrono come fossero nuvole sottili, come fossero semplici ombre coloratissime e ariose che si infilano sotto la nostra pelle, i nostri occhi, dentro le nostre mani e ci attraversano fluide per donarci intuiti altrimenti inarrivabili, per indicarci tutto ciò di inconscio e svelato che custodiamo quando il nostro lato umano prende il sopravvento su quello divino…..Il gesto che sceglie per imprimersi all’interno della tela non è cosa semplice. Necessita forza e rapidità, richiede una potenza vulcanica oltre che una grande sfida col tempo che affievolirebbe altrimenti il colore, se non immediatamente steso e lavorato…. Al colore affida la sua sfida, come elemento emozionale, ma anche trama del suo narrare, sicuramente in una ricerca che negli ultimi anni si è fatta più costante e incisiva (B. M. Shani ).

Massimo Zanetti

Massimo Zanetti, nato a Piove di Sacco ma residente a Padova, da circa 20 anni all’attività di sindacalista affianca quella di pittore. Ha effettuato numerose mostre sia collettive che personali a Roma, Venezia, Varese, Bari, Vicenza, solo per citare le più recenti nel tempo.

Nell’agosto del 2021 ha ricevuto il premio nazionale dell’Accademia Internazionale Arte Moderna AIAM come miglior opera esposta alla Villa Valmarana ad un concorso nazionale di pittura

Informazioni

Ingresso gratuito, previa esibizione di green pass

mercoledì-domenica, 10-12.30 e 16-19.30

chiuso lunedì e martedì

Tel. 049 8206730

paganinl@comune.padova.it

Inaugurazione: giovedì 3 marzo, ore 17.30

Info web

