“Cinquant’anni di graphic design a Padova. I progetti dello Studio Eberle”, la mostra alla Galleria Cavour

Viene inaugurata giovedì 10 novembre, alle h. 18, presso la Galleria Civica Cavour, la mostra: “Cinquant’anni di graphic design a Padova. I progetti dello Studio Eberle”, organizzata dal Comune di Padova e curata da Peter Paul Eberle.

Peter Paul Eberle

Un connubio, quello fra Peter Paul Eberle e Padova durato ben cinque decadi, un lasso di tempo abbastanza raro in Italia per una collaborazione di questo tipo, che ha consentito al grafico di dare una precisa impronta alla comunicazione, e all’immagine, di una città che stava vivendo uno dei suoi momenti di maggiore sviluppo.

Eberle a Padova

Eberle giunse a Padova nel 1970. Aveva alle spalle una formazione svizzera, in un’epoca in cui l’epicentro della grafica italiana era Milano. A chiamarlo alcune agenzie di comunicazione che, da Padova, operavano per fondamentali marchi nazionali. Poi l’avvicinamento alla Pubblica Amministrazione e qui la grafica di Eberle non è più quella dei soli marchi di prodotto ma il suo lavoro si allarga alle più diverse necessità – lui direbbe “opportunità” – della comunicazione: collabora con lo Studio Albini Piva Helg per la grafica del nuovo Museo agli Eremitani, si specializza nella grafica allestitiva museale e firma gli allestimenti di decine di storiche esposizioni, nonché quella, inconfondibile, dei cataloghi e di altre pubblicazioni. Diventa in breve “il” riferimento per la grafica pubblicitaria e gli allestimenti museali e di grandi esposizioni. La sua inconfondibile “firma” è presto richiesta anche all’estero, a Bruxelles, Vienna, Parigi, spesso al fianco di architetti di livello.

La passione

Poi la decisione di ritirarsi per potersi dedicare ad una passione da tempo coltivata: ricostruire e documentare la tradizione della sua famiglia per la scultura lignea a soggetto sacro. Suo nonno e suo bisnonno, nei loro laboratori gardenesi, hanno realizzato altari, statue, altorilievi lignei che oggi si ammirano in decine di cattedrali e grandi chiese americane ed europee, compreso l’altare donato dall’Imperatore d’Austria Ungheria alla Basilica di Sant’Antonio a Padova. E per poter coltivare l’hobby del disegno a mano libera, tradotto nelle immagini di personalissimi cahiers du voyage, lo stesso piacere per il disegno che lo ha portato, nel 2013, a illustrare un’ originale storia di Dracula, destinata ai bambini.

“Fondamentale nella formazione di Eberle – annota Virginia Baradel – fu la Kunstgewerbeschule di Zurigo, fondata da Itten una scuola dove convivevano “in fertile tensione intellettuale e costruttiva, visione olistica e rigore razionalista”. Si iscrisse nel 1964, unico italiano ammesso in quell’anno nell’ambito di una politica di ingressi molto severa anche per via della lingua, lo svizzero tedesco. “Peter entrò in quella scuola dove la severità, sulla scia del fondatore, possedeva un’eccezione di purezza. L’intransigenza riguardava la concentrazione sulla natura del segno che puntava all’essenzialità, alla spoliazione della forma per potenziare la comunicazione. La combinazione di insegnamenti derivati dal Bauhaus e dalla libertà creativa, esigeva un grado di partenza liberato da ogni sovrastruttura e da bagagli cognitivi pregressi”. La grafica svizzera era all’avanguardia ed è tuttora un esempio di estetica che punta all’essenzialità del segno senza privarlo di valori espressivi e simbolici. Nel caso di Eberle che in seguito, su queste basi, svilupperà una sua personalissima cifra, “la riduzione radicale del segno viene elaborata con l’uso del colore e di minime, ricorrenti, variazioni di andamento, tali da evitare il rischio di scivolare nell’asettico e di mantenere la rotta della funzionalità, dell’efficacia comunicativa”.

La comunicazione a Padova, prima dell’avvento del digitale

«É emozionante vedere con gli occhi di oggi, in uno sguardo retrospettivo, un lungo periodo della comunicazione culturale a Padova, prima dell’avvento del digitale e quindi affidata alla carta stampata, in particolare all’affissione stradale», dice l’Assessore alla Cultura Andrea Colasio. «Assieme agli allestimenti, dallo stile molto riconoscibile, i progetti grafici di Peter Eberle hanno certamente contribuito in quegli anni al paesaggio e all’identità visiva della nostra città».

In breve

Galleria Civica Cavour | Piazza Cavour | Padova

11 novembre - 11 dicembre 2022

Cinquant’anni di graphic design a Padova

I progetti dello Studio Eberle

Inaugurazione:

giovedì 10 novembre, ore 18

Informazioni

Orari mostra:

da martedì a venerdì 15.30-19;

sabato-domenica-8 dicembre: 10-13 e 15-19-

Chiuso lunedì non festivi

Ingresso gratuito

Comune di Padova- Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

U.O.C. Mostre, Manifestazioni, Spettacoli

tel. 049 8205623 | cultura@comune.padova.it

Info web

https://studioesseci.net/mostre/cinquantanni-di-graphic-design-a-padova-i-progetti-dello-studio-eberle/#cartellaStampa

https://padovacultura.padovanet.it/it

