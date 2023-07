“In luce l'oscurità volgendo”, l’arte orafa delle sorelle Banci alla Galleria Cavour

Dal 6 agosto al 10 settembre 2023 i preziosi ispirati al periodo urbinate di Banci Banci, saranno in esposizione ad ingresso libero presso la Galleria Cavour di Padova.

La mostra In luce l'oscurita' volgendo. L’arte orafa delle sorelle Banci presenta una collezione di gioielli inediti ispirati alle Marche, terra d’origine delle due artiste, impegnate a rileggere ed interpretare le vicende storico-culturali del ducato di Urbino attraverso i loro preziosi, nel rispetto di una visione intimamente personale. Un lavoro unico nel suo genere, nel quale le Banci ripercorrono l’evoluzione del Ducato dalle origini fino all’estinzione della dinastia Della Rovere, includendo figure di spicco che hanno interagito, a vario titolo, con i duchi.

A 42 anni dall’apertura del primo laboratorio orafo delle artiste a Montegrotto Terme, ai piedi dei Colli Euganei, in provincia di Padova, il 5 agosto 1981, Daniela e Marzia Banci omaggiano il loro passato quale punto di partenza dello sviluppo della ricerca sul gioiello contemporaneo.

Entrambe laureate in architettura, nel riflettere sulle loro origini, hanno compiuto un percorso retrospettivo e introspettivo che ha condizionato il loro linguaggio espressivo, elaborando in maniera individuale, ma complementare, la storia di Urbino attraverso spunti e riflessioni.

Se Marzia Banci caratterizza i suoi gioielli attraverso le componenti storiche e architettoniche urbinati, riproponendole su spille dedicate alle rocche che esaltano la bellezza di queste fortezze, gemme incastonate nel territorio marchigiano, Daniela Banci svolge la sua ricerca artistica partendo dallo Studiolo del Palazzo Ducale di Urbino, l’ambiente più intimo dell’edificio, ispirandosi alla personalità di Federico da Montefeltro, alla sua cultura, alle sue scelte intellettuali ed estetiche.

Mostra a cura di Maria Anna Di Piede

