"Spirituale Estremo", la personale di Lorenzo Viscidi "Bluer" alla Galleria Cavour

Dall'1 aprile al 21 maggio 2023 allestita presso la Galleria Cavour di Padova, la mostra Spirituale Estremo. Personale di Lorenzo Viscidi "Bluer”.

La spiritualità è, da sempre, un’assoluta protagonista nelle opere di Lorenzo Viscidi, in arte Bluer. Ed è questo il primo fine dell’arte, trovare – con molte forme, strumenti e materie – l’impronta di quel mistero da cui proveniamo, che ci proietta oltre le evidenze e i nostri limiti.

Da 30 anni Bluer conduce questa ricerca, difficile e inesausta, attraverso un continuo flusso di idee, intuizioni, visioni, prove, tentativi, delusioni e ripartenze, esperienze diverse per ogni materia che diviene, riprendendo una definizione dell’artista stesso, “cristallo di sé e tuffo nell’oltre”.

Saranno 100 le opere esposte nelle sale della Galleria, distribuite in due differenti sezioni: Spirituale Estremo, incentrata sui dipinti dell’artista e Im-material, che include creazioni realizzate in ceramica e plexiglass. In entrambe le sezioni le ricerche sul colore - in particolare il blu -si affiancano a quelle sulla luce che irrora e invade le trasparenze o si riflette sulle diverse superfici.

Nel percorso di mostra particolare rilievo verrà dato alla collezione denominata Aqua: una delle opere, Water on the Moon – una goccia d’acqua “imprigionata” nel plexiglass – è stata inserita nella Moon Gallery, un’installazione artistica internazionale e collaborativa che comprende opere di artisti provenienti da tutto il mondo che ha orbitato intorno alla terra nella Missione Spaziale Internazionale e che, dopo una serie di mostre itineranti, andrà nella sede permanente sulla Luna.

Negli ultimi anni Lorenzo Viscidi Bluer ha cercato nuove soluzioni per la pittura intervenendo, oltre che con pennelli, con le mani e colando i colori, irrorandoli con acqua o smuovendoli con l’aria e il calore, in un corpo a corpo con i dipinti. Questi vengono realizzati con inchiostri, minerali, pigmenti puri e poi con resine, che vengono impresse anche su più strati in modo irregolare, e su tele intro ed estroflesse.

Ha esposto le proprie opere in più di 200 mostre personali e fiere ed eventi artistici in oltre 20 nazioni di tutto il mondo.

Un pezzo di blu è come un pezzo di mare, di cielo e in sintesi d’infinito: è così che Bluer compendia la sua stessa essenza e vocazione in una frase densa di significato, che rimanda a una molteplicità di orizzonti, spirituali e corporei insieme - dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio -. Lorenzo Viscidi - in arte Bluer - si rende portavoce della cultura di cui è permeata la nostra terra, da cui egli stesso attinge linfa vitale per una ricerca ormai trentennale nei misteri del blu e nella gioia della luce.

Biografia di Lorenzo Viscidi Bluer

Informazioni

Ingresso libero

Orari: dal mercoledì al venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato e domenica 10 – 13 e 16 – 20

Assessorato alla Cultura

Tel. 0498205623

cultura@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/spirituale-estremo

Foto articolo da comunicato stampa e da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/spirituale-estremo ?