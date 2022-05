“Unrealthly”, Elena Zanardi in mostra alla Galleria Città di Padova

La Galleria Città di Padova propone anche per la prima parte del 2022 una serie di mostre ed eventi che spazieranno dall’acquerello alla scultura, dagli incontri ai corsi sull’arte contemporanea. Gli eventi sono organizzati e promossi dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Elena Zanardi

Unrealthly

Dal 30 aprile all’11 maggio 2022

Inaugurazione: 30 aprile, ore 17.30

Mostra personale di un’artista innovativa che si esprime attraverso la pop art grafica sperimentando di volta in volta nuove tecniche particolari per dare maggiore incisività alle sue opere che rappresentano personaggi universali nell’arte collocate in altri contesti da Leonardo a Botticelli, da Verneer a Warhol, e alla contemporaneità di donne che hanno segnatola la storia del costume e della società.

Sono numerose le manifestazioni d’arte alle quali ha partecipato a livello internazionale tra cui Londra, Parigi, Dubai, New York, Berlino e altre città. Così pure in Italia a Milano, Bologna, Venezia, Roma, Genova.

Ingresso libero

Orario galleria: 16 / 19.15 tutti i giorni, chiuso la domenica

tel. 389 8949505 - orario galleria

www.assartepadova.it

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/percorsi-di-arte-contemporanea-3

