Mostra "Artisti per un mondo solidale" alla Galleria Samonà

Orario non disponibile

Quando Dal 22/01/2024 al 04/02/2024 Orario non disponibile

Dal 22 gennaio al 4 febbraio 2024 presso le vetrine della Galleria Samonà in via Roma 57, sarà visibile la mostra pittorica Artisti per un mondo solidale, dello “Specialty Lions Club Padova Arte e Poesia” di Padova.

La mostra, con finalità benefica a favore di Casa Priscilla, darà modo di vedere i Lions nella loro forma artistica, senza dimenticare lo spirito del We serve che li contraddistingue.

In esposizione opere di Chiara Beggiato, Anna Sandra Belloni, Zita Bortoletto, Claudio Castellani, Simon del Grillo.

Chiara Beggiato. Formatasi a Padova, è un’artista che predilige l'astrattismo e da diversi anni sperimenta tecniche artistiche diverse. Il legame tra materia, colore, luce, gesto, raggiunge una dimensione alchemica in ogni suo lavoro. Spirito e azione sono la vitalità che caratterizza le sue opere.

Anna Sandra Belloni. Artista rodigina ma formatasi nell'atelier di pittura di Alessandra Andreose. La sua pennellata, il tocco di spatola, il segno della matita, sono chiari caratteri distintivi del genoma peculiare della personalità dell'artista. L'amalgama di base dei sui quadri si ottiene impastando il fondo con sabbia, colle, calce sul quale vibrano sapientemente tocchi di spatola con risultati sorprendenti.

Zita Bortoletto. Artista padovana che predilige tinte forti e decise che riflettono il suo carattere. Fin da giovane ha amato la pittura che le riesce facile, spontanea e nei suoi quadri trasmette positività, proprio come la sua gioia di vivere.

Claudio Castellani. Pittore nativo dell'Urbinate, ma residente da tanti anni in Veneto dove ha insegnato nei Licei Artistici. Varie le sue mostre di notevole successo in tutta Italia.

Simon del Grillo. Scultore internazionale con mostre in tutto il Mondo. Le sue sculture sono geometrie estetiche che descrivono la vita. La fragilità, le scelte, gli schemi, le melodie, le emozioni umane si riscontrano nelle sue opere. Le sue creazioni sono proiettate nel futuro, forme originali uniche che fanno riflettere l'animo.

ATTENZIONE!

La mostra è visitabile esclusivamente dall’esterno, grazie ad una apposita illuminazione.

Informazioni

Comune di Padova

Settore Cultura e Turismo

U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli

cultura@comune.padova.it | tel. (+39) 049 8204529

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/mostra-artisti-un-mondo-solidale

Foto articolo, quadro di C hiara B eggiato da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/mostra-artisti-un-mondo-solidale#