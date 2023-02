Mostra “Differenti prospettive” di Tino Brugnotto e Paolo Ronzani alla Galleria Samonà

Dall’1 al 26 marzo presso le vetrine della Galleria Samonà in via Roma 57, sarà visibile la mostra “Differenti prospettive” degli artisti Tino Brugnotto e Paolo Ronzani.

La mostra, a cura dell’Associazione Infinitamente e dell’Assessorato alla Cultura, espone le opere di due artisti che esprimono due diversi linguaggi espressivi, l’incontro fra due opposti approcci all’arte: Brugnotto estroverso con i suoi coloratissimi scorci di centri storici, vicoli e piazzette che trasportano l’osservatore in una fiaba giocosa, fanciullesca; introspettivo Ronzani che invita in un viaggio esoterico alla ricerca di sè in città perdute dove si incontrano Alleati, oggetti simbolici, maschere, figure stranianti, corpi in tensione.

In comune la visione onirica e surreale della realtà, l’evoluzione atemporale e poetica del sogno.

Tino Brugnotto

La rivoluzione del colore

Nato a Treviso, dai primi anni ottanta espone le sue opere in personali e collettive ottenendo consensi positivi dalla critica e dalla gente comune. Vive e lavora a Padova, la sua città tanto amata.

Il cromatismo fantasioso e leggero delle sue opere suggerisce una metamorfosi surreale e onirica del reale che, tuttavia conserva una ordinata compostezza alla rappresentazione. L’eleganza geometrica rispecchia ovunque buon senso della misura che interpreta un genuino sentimento della natura e della vita dell’uomo”.

Paolo Ronzani

Visioni introspettive

Nato a Padova dove vive e lavora, espone e partecipa a performance ed eventi artistici anche in collaborazione con altri Artisti e Associazioni Culturali.

La ricerca della forma e del colore nell’essenza della materia è sublimata nella complessa relazione tra conscio e inconscio, dove l’immaginario, l’onirico, il visionario competono con i limiti della dimensione terrena, in un continuo fluttuare di mondi paralleli, tipici della semantica surrealista.

ATTENZIONE - La mostra è visitabile esclusivamente dall’esterno, grazie ad una apposita illuminazione.

Informazioni

Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

paganinl@comune.padova.it

tel. 049 8205611-5623

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/differenti-prospettive

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/differenti-prospettive