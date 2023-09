Mostra "City mood". Personale di Andrea Franceschini alla galleria Samonà

Dall'11 settembre al 15 ottobre 2023 presso le vetrine della Galleria Samonà in via Roma 57, sarà visibile la mostra CITY MOOD. Personale di Andrea Franceschini.



Mostra a cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

L’artista, originario di Cortina d’Ampezzo (BL), ha unito la sua passione per l’architettura a quella per la pittura realizzando opere che ricreano paesaggi urbani di grande impatto visivo. Le sue tele immortalano, infatti, le geometrie, gli skylines e i chiaroscuri delle città che più hanno catturato il suo interesse, a cominciare da New York.

La Grande Mela si è rivelata una musa per Franceschini. L’iconica città viene ritratta da P.theFo da prospettive sempre diverse: che si tratti di un tetto, dell’interno di un locale o di un ponte, lo sguardo dell’artista (e dello spettatore) vaga alla ricerca di scorci simbolici e soggettivi che sappiano raccontare l’energia della città che non dorme mai

Franceschini – che è un grande appassionato di Hopper, Botero e Picasso – da qualche anno firma le sue opere con lo pseudonimo P.theFo.

Originario di Cortina d’Ampezzo (BL), si forma come autodidatta partendo dallo studio del disegno tecnico (soprattutto china su carta), virando poi all’acrilico e infine all’olio su tela e su tavola. Il suo lavoro inizia con un’attenta selezione dei soggetti, cercando, fotografando o creando semplici bozzetti delle aree cittadine che più accendono il suo interesse, per poi passare alla stesura dei colori e alla definizione dei particolari, come se costruisse, mattone dopo mattone, la città scelta. Attraverso le sue tele vuole trasmettere le sensazioni e le emozioni che i paesaggi urbani suscitano in lui. Le sue opere sono state esposte a Udine, Treviso e Venezia, presso la Galleria CD Studio d’Arte di Padova e in alcune manifestazioni pubbliche; ha partecipato ad alcuni premi di pittura ed esposto ad ArtePadova.

ATTENZIONE - La mostra è visitabile esclusivamente dall’esterno, grazie ad una apposita illuminazione.

Informazioni

Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

paganinl@comune.padova.it

tel. 049 8205623

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/city-mood

https://www.padovanet.it/evento/mostra-city-mood-personale-di-andrea-franceschini

Foto articolo da comunicato stampa