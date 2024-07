"Come la luna", le opere di Diego Santini in mostra alla Galleria Samonà

Una personale con una cinquantina di opere dell’artista anconetano Diego Santini nell’ambito del progetto Le Vetrine dell’Arte.

In mostra ci sono produzioni grafiche ritoccate a mano realizzate con la tecnica fine art giclée: si tratta della più performante tecnica di stampa attuale per opere d’arte, una lavorazione figlia della tradizione litografica e serigrafica che sfrutta la precisione di stampanti professionali a getto d’inchiostro su carta di pregio.

Le opere di Santini sono caratterizzate da atmosfere vaghe e fuggevoli, da personaggi sognanti e al tempo stesso ironici, in grado di catturare l’attenzione e la fantasia dell’osservatore con l’intento di catapultarlo in un mondo onirico e incantato.

La mostra, realizzata in collaborazione con la galleria CD Studio d'Arte di Carlo Silvestrin, sarà visibile da tutti coloro che, passeggiando in via Roma, passeranno davanti alle vetrine della Galleria Samonà, illuminate per l’occasione fino a tarda notte.

Innamorati abbracciati sopra la luna, bambini che cavalcano le nuvole, un giardino in cui germogliano cuori, paesaggi delicati e vagamente malinconici popolati da buffi personaggi: le raffinate stampe in fine art glicée di Diego Santini hanno protagonisti che si trovano immersi in paesaggi evocativi, i quali vengono resi vivi attraverso suggestive sfumature cromatiche, che creano un'atmosfera magica e coinvolgente. Elementi come la luna, il faro, la balena sono un vero e proprio richiamo al mondo delle fiabe e, in senso più ampio, alle libere associazioni dell'infanzia, quando ogni oggetto e ogni dettaglio può dare vita a storie straordinarie e avventure senza confini. Grazie alle opere in mostra lo spettatore potrà cogliere i particolari dello stile inconfondibile di Diego Santini, che trascende le convenzioni e abbraccia un linguaggio visivo che invita l'osservatore a immergersi in un regno di meraviglia e fantasia, dove la realtà si fonde con l'immaginazione.

Il progetto Le Vetrine dell’Arte nasce dall’idea di restituire alla città di Padova un ruolo centrale nei confronti della cultura artistica, facendo sì che possa essere custode e promotrice anche dell’arte contemporanea. Grazie a questa iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, infatti, già da qualche anno diverse esposizioni di artisti italiani e internazionali sono fruibili da cittadini e turisti in una forma alternativa e nuova: attraverso le vetrine.

Info

Galleria Samonà di Via Roma.

31 luglio - 1 settembre 2024

La mostra è visitabile esclusivamente dall’esterno

Settore Cultura e Turismo

paganinl@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/come-la-luna

https://www.facebook.com/GalleriaSamona

https://www.facebook.com/cdstudiodarte

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/come-la-luna