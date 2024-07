Esperimenti di pittura cinetico cromatico visiva di Giovanni Mariano Zorzi alla Galleria Samonà

Dall'11 al 28 luglio 2024 presso le vetrine della Galleria Samonà in via Roma 57, sarà visibile la mostra pittorica personale di Giovanni Mariano Zorzi, dal titolo Esperimenti di pittura cinetico cromatico visiva.

In mostra una cinquantina di opere di dimensioni varie, realizzate dai primi anni ‘70 fino ad oggi, con ritagli a mano su cartone, dipinti ad uno ad uno con colori a tempera, alcuni ricoperti di vernice cristallizzante. Il fine è il raggiungimento dell’effetto tridimensionale da due piani ad un piano unico, nonchè il raggiungimento dell’effetto “ottico-cinetico-cromatico-virtuale”.

Come scrive Alberto Biasi di cui Giovanni Zorzi è stato allievo, ne derivano: pitture raffinate, elaborate con strette e minute campiture a tempera che sorprendono per la bellezza cromatica e la chiarezza con cui le superfici sono strutturate...variando con sapienza i singoli elementi costitutivi dell’insieme, l’artista riesce a fare propri i segreti dell’arte ottico-cinetica e a ricrearne le vibrazioni di luce, colore e forme.

Zorzi Giovanni, artista padovano, nel 1972 si diploma Maestro d’Arte presso l’Istituto P. Selvatico e nel 1974 ottiene il diploma di maturità in arti applicate; nel 1976 consegue l’Abilitazione all’insegnamento di Educazione Artistica e, nel 1978, quella in discipline pittoriche. Segue all’Accademia di Belle Arti di Venezia le lezioni di Emilio Vedova, è allievo di Alberto Biasi e di Luigina De Grandis Marabini dalla quale ha appreso le conoscenze di base della scuola di Bruno Munari.

Ha insegnato nelle Scuole Pubbliche materie artistiche, disegno e storia dell’arte. Artista versatile, si è cimentato in diverse tecniche pittoriche, dall’acquerello all’affresco, dalla tecnica musiva all’incisione.

Ha esposto, oltre che in mostre personali, in numerose collettive, ottenendo riconoscimenti e premi.

La mostra è visitabile esclusivamente dall’esterno, grazie ad una apposita illuminazione.

