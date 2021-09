“Metamorfosi Materica 2021”, personale di Alex Coin alla Galleria Samonà

Dal 17 settembre al 22 ottobre nelle vetrine della Galleria Samonà in via Roma 57, sarà visibile la mostra personale di Alex Coin, dal titolo “Metamorfosi Materica 2021”.

La produzione artistica di Alex Coin nasce con l’obiettivo di coniugare colori, pigmenti, lacche e collanti con elementi di natura organica e non, per creare lavori che abbiano un impatto sensoriale ed emozionale.

I supporti, nati con funzioni diverse dalla classica tela o pannello – porte, sportelli, pallet, ripiani -, accrescono la sua personale idea che tutto può avere una seconda vita, e che la decontestualizzazione di alcuni strumenti non artistici – fibra di cotone, scarti di legno, fondi di caffè … -, siano portatori di metamorfosi creativa.

La parola metamorfosi - dal greco μεταμ?ρ?ωσις, der. di μεταμορ??ω «trasformare» - secondo la personale visione dell’artista racchiude l’idea che gli strumenti, i mezzi e le tecniche, possano trasformarsi, cambiare forma ed acquisire un nuovo status espressivo e vitale.

Alex Coin rielabora, infatti, materiali riciclati quali sabbia, juta, schiume, legno, pallet, terra, carta, fibra di cotone insieme a colori acrilici, ad olio, collanti e lacche, per dare vita a opere solo in apparenza astratte, ma che delineano invece universi paesaggistici naturali e corporei nei quali è possibile scorgere, con occhio attento, le profondità delle loro stesse essenze rinnovate.



Lo studio di particolari artisti come Alberto Burri, Antoni Tàpies e William Turner, lo hanno portato ad esprimere in ogni singolo lavoro, la ricerca materica, anche del colore, e la trasformazione degli strumenti artistici.

Le tematiche da lui più sentite e ampiamente proposte sono: gli alberi e il paesaggio, con particolare focus nel tramonto.

Attenzione - La mostra è visitabile esclusivamente dall’esterno

Informazioni

Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

donolatol@comune.padova.it

Tel. 049 8204529

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/metamorfosi-materica-2021

Foto articolo da PadovaCultura

