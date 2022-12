“Post Street Art”, Shife in mostra alla galleria Samonà di Padova

Dal 14 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023, la Galleria Samonà di Padova ospiterà “Post Street Art”, una personale dell’artista padovano Shife V.H.Ro, da anni attivo anche sulla scena della street art.

Il titolo dato all’allestimento, “Post Street Art”, vuole rimandare proprio alla decontestualizzazione dell’opera murale, che rinasce su un nuovo contenitore espositivo: la tela. Così come nella Street Art, ritroveremo nei lavori esposti differenti linguaggi che caratterizzano questa forma d’arte così attuale: stencil, paste-up, adesivi e tag.

In mostra ci saranno una cinquantina di opere, tra cui alcune inedite, che propongono i soggetti prediletti dall’artista: personaggi dei cartoons, icone pop e “dialoghi improbabili” tra personaggi di fantasia e i miti del passato.

Per realizzare le sue opere Shife impiega una particolare tecnica che prevede l’uso di acidi e di solventi, applicati tramite stencil sul polistirene espanso, ottenendo così la base che viene in seguito colorata con acrilici e smalti.

Su tele, bombolette e segnali stradali spiccano figure conosciute, ben sedimentate nell’immaginario collettivo, tra cui diversi personaggi dei manga anni ‘80 e ‘90, ricordi diretti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’artista.

L’esposizione, visibile e fruibile da chiunque da Via Roma, è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in collaborazione con la Galleria CD Studio d’Arte di Padova.

«L'opera di Shife V.H.Ro lavora sulla temporalità, focalizzandosi sulla selezione di una parte di ‘muro’ che, diventando ‘quadro’ ripropone i passaggi del tempo, dei diversi interventi e delle diverse mani e, quindi, della storia di quel pezzo. Un percorso in cui la riproduzione di tags, stencil, immagini ed elementi iconici dialogano tra loro attraverso il tempo stesso», spiega il curatore della mostra Carlo Silvestrin, patron di CD Studio e della Biennale di Street Art Super Walls.

Shife V.H.Ro nasce a Padova nel 1981. Dal 1997 si interessa attivamente di fenomeni di arte pubblica quali il Graffitismo e la Street Art. Diplomatosi come Perito del Trasporto e della Navigazione Aerea presso l’Istituto Tecnico Aeronautico di Padova, si iscrive poi all’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove è allievo di Maurizio Martelli (fondamentale, per la sua formazione, è l’assistente Luca Bendini). Nel 2005 consegue il Diploma di Maestro d’Arte in Pittura.

Il nome d’arte “Shife” nasce come distorsione della parola inglese “sheaf”, che significa “covone di paglia”, per via della capigliatura che lo contraddistingue.Durante il periodo di formazione all’Accademia di Belle Arti di Venezia, adotta anche l’acronimo “V.H.Ro” per firmare i lavori di pittura. In seguito le sue identità, quella di street artist e di pittore, si sono unite in Shife V.H.Ro.

Foto articolo da comunicato stampa