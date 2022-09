"Paesaggi di volti, ritratti di luoghi", la mostra di Marco Ronga alla Galleria Samonà

Presso la Galleria Samonà della Banca d’Italia, rimane aperta fino al 30 ottobre settembre la mostra: Paesaggi di volti, ritratti di luoghi di Marco Ronga, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Il titolo dell’esposizione è quasi un ossimoro tra i due generi, quelli del ritratto e del paesaggio, solo apparentemente inconciliabili : da una parte i Volti, rivelati dalla luce e daun’indagine analitica ed espressiva, con stile che varia dall’Iperrealismo allo stile Fauves, ma anche con sperimentazioni nell’ambito della pittura interattiva.

Dall’altra i Luoghi, con i colori delle emozioni, quindi accesi e contrastanti, veri e propri “ritratti” appassionati dei luoghi cari alla memoria del pittore.

L’esposizione, visibile solo dall’esterno grazie ad un’apposita illuminazione, presenta due zone espositive lineari e parallele: una più distante dalla vetrata, dove sono esposti i grandi paesaggi, una trentina di tele di grandi e medie dimensioni, spesso dei veri e propri sfondamenti prospettici “trompe l’oeil”, e una seconda zona dove la vicinanza alle vetrate consente di esporre i volti, cioè ritratti di medie e piccole dimensioni, circa un centinaio di opere.

Per la sezione dei ritratti interattivi, alcune animazioni video consentiranno la visione dei quadri in movimento che in altri periodi e contesti (prima del Covid) avrebbero potuto venire direttamente montati dai fruitori assecondando la natura interattiva delle composizioni.

Il Volto, identità o maschera che ci nasconde, sfugge a un significato definitivo che varia anche a seconda del contesto e delle relazioni con gli altri volti. Questa perenne “ambiguità” offre interpretazioni inesauribili.

Marco Ronga è architetto di formazione e insegna Disegno e Storia dell’Arte in un liceo padovano. Padova. Alla pittura si è avvicinato come autodidatta già dall’adolescenza. Nel suo lavoro ha adottato diversi stili (espressionismo, divisionismo, surrealismo, iperrealismo, ecc.) e tecniche (pittura ad olio, acrilici, tecniche materiche, sculture in terracotta, in legno o in rete metallica.

Ha sperimentato le possibilità della pittura interattiva con un originale progetto sul volto. Significativa è anche la produzione di pittura su legno che costituisce spesso colore, sfondo e soggetto dell’opera stessa.

Ha partecipato a numerose mostre sia personali che collettive, in Italia e all’estero.

Dove e quando

Galleria Samonà - Via Roma, 57 – Padova

22 settembre – 30 ottobre

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/paesaggi-di-volti-ritratti-di-luoghi

Foto articolo da comunicato stampa e da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/paesaggi-di-volti-ritratti-di-luoghi