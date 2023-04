Corone, re e regine, ma non solo: “Gloriae et Laetitiae”, un sole sfolgorante alla Giorgio Chinea Art Cabinet

Corone, re e regine, donne di cuori e poi… il sole fiammeggiante. Sono questi alcuni dei simboli raffigurati nelle opere dell’artista Amanda Panezo che, per il curatore e gallerista Giorgio Chinea Canale, appartengono all’unica vera dinastia regale: quella della bellezza.

Inaugurazione

Giovedì 6 aprile 2023 alle ore 18.30 a Padova, in galleria Cappellato Pedrocchi, nell’iconico boudoir dell’arte, inaugura, a ingresso libero, la nuova mostra firmata Giorgio Chinea Art Cabinet.

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/184253004363328

Amanda Panezo

Amanda Panezo, artista italo ecuadoriana, grazie all’invito del gallerista, arriva a Padova da Milano… ed è subito primavera. «“Gloria e Letizia”, titolo dell’esposizione, porta in città tutto un mondo di icone tra il cult e il glam - spiega Chinea Canale - nel solco di quella che è la mia ricerca». Amanda è artista visiva, si definisce simbolista e surrealista. Lavora attraverso l’uso di icone universali come le corone, simbolo di forza e potere. E che nelle sue tele diventano potenti immagini di rara eleganza e possente centralità.

I significati

«Tre modelli, uomo e donna ambivalenti: Altea, Augusta e Sabrina - spiega ancora il gallerista curatore - i tre moduli, declinati su molteplici fondali monocromi dalle tonalità squillanti, si elevano a immagini POP in un battibaleno. Suo è anche il tema del doppio, del Doppelganger, che ritroviamo nelle sue icastiche rivisitazioni delle carte da gioco marsigliesi, le sue Carte Danzanti. Sono opere realizzate ad olio su tela 70x50 cm (in mostra ne avremo tre) dove, ad esempio, la Regina di Cuori diventa “Esigenza e Romanticismo” e il suo Re “Convinzione e Dubbio”. E poi tutta la serie di stampe autografe comprese di Jolly e Jollina rispettivamente “Il Dono” e “Il Ricevimento” proposte e racchiuse in bellissime cornici-scultura in plexiglass».

L'esposizione

A Padova avremo anche la serie di opere “Primavera di Sun Moritz” una produzione realizzata ufficialmente per l’anniversario dei 90 anni del logo del comune di St. Moritz ed esposta insieme a tutte le altre sue stagioni al Grand Hotel des Bains Kempinski.

Il Sole Sun Moritz

«Un gioco di parole, il Sole Sun Moritz, appunto: una metafora sul sole e sulla sua luce che deve sempre splendere – racconta Chinea Canale - in qualsiasi stagione».

Giorgio Chinea Canale

Il curatore e gallerista è reduce da importanti traguardi: le prime stelle a comporre il firmamento della sua giovane carriera.

Lo abbiamo visto al Museo Rimoldi di Cortina confrontarsi con il paesaggio nell’arte attraverso i secoli: dall’800 all’oggi.

Recentemente lo abbiamo visto al MAMbo a Bologna dove un’artista della sua galleria, la performer Giovanna Ricotta, è entrata nella collezione permanente di uno dei musei più prestigiosi d’Italia.

A Padova Chinea canale gioca in casa, proponendo nella sua micro-galleria, punto di riferimento per giovani collezionisti, quegli artisti frutto del suo scouting legato al mondo del fumetto, sua altra grande passione.

Ma anche del glamour, come nel caso di Panezo.

Sicuramente del Pop, tema centrale dei suoi studi e della sua ricerca.

Tratto distintivo del curatore gallerista è l’eleganza, che anche quando è dirompente e sembra quasi scalzare il concetto in sé, propone sempre una riflessione estetica, come è stato con la mostrina del milanese le Moschine (pseudonimo di Paolo Deandrea. O come lo sono stati i suoi grandi cavalli di battaglia: dall’iconoclasta Laurina Paperina al romantico e ironico Gabriel Ortega.

Le tante particolarità

«Amanda è un artista elegante, ironica e decisamente trendy. Io sono un gallerista semplice, decisamente outsider. Nel mio lavoro la regola principale è soltanto una: seguo il cuore, lavorando in grazia e virtù. Sono fortunato perché riesco a intercettare sempre i gusti del pubblico e dei collezionisti che mi seguono e si affidano alle mie proposte. Tra l’altro, Amanda è anche molto Dandy: come non amarla? Proprio per questo ho deciso di portarla a Padova ad un mese esatto dall’incoronazione di Carlo, proponendo i suoi re e le sue corone perché si sa: a noi Dandies piace giocare».

Evento in collaborazione con Alessia Martin e il laboratorio Lillà_Lab che firma una sorpresa fiorita.

Per info

