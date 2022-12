"Artisti per un mondo solidale", la mostra alla Loggia della Gran Guardia

Artisti per un mondo solidale

Sala della Gran Guardia

piazza dei Signori | Padova

7 - 22 gennaio 2023

Inaugurazione:

6 gennaio 2023 | ore 18

Dettagli

Verrà inaugurata venerdì 6 gennaio 2023 alle ore 18 presso la sala della Gran Guardia di Piazza dei Signori la mostra "Artisti per un mondo solidale", promossa dal Lion's Club di Padova, che beneficia del patrocinio del Comune di Padova e del sostegno dell'Assessorato alla Cultura.

In mostra le opere di 15 artisti del territorio, pittori e scultori, fra i quali Marisa Bolzonella, Zita Bortoletto, Chiara Beggiato, Lorena Ulpiani, Simon del Grillo, Romeo Michelotto, Margherita Tessier, Massimiliana Bettiol e Ione Suardi.

L'esposizione, curata a scopo benefico dalla sezione Arte e Poesia del Lions Club di Padova, si propone di raccogliere fondi a favore di “Casa Priscilla” Onlus di Padova, che offre supporto a minori, mamme, donne maltrattate e nuclei familiari in difficoltà.

I Lions, con oltre 1,4 milioni di soci in 210 Paesi, costituiscono la piu' grande organizzazione di servizio umanitario nel Mondo con un seggio all' O.N.U., la cui mission è soddisfare i bisogni umanitari, favorire la pace, promuovere la coesione internazionale. Numerosi sono i service, i progetti benefici che i Lions costruiscono in collaborazione con le Amministrazioni locali, da quello a favore della Banca degli occhi a quello che sostiene l'addestramento di cani per non vedenti o il progetto Martina sui tumori giovanili, sull'Alzheimer, il cyberbullismo e tanti altri.

Informazioni

Orari: da martedì a domenica 9.30 - 12.30 e 15-18

chiuso lunedì; ingresso libero

La mostra non è visitabile in occasione di matrimoni nei fine settimana

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

cultura@comune.padova

Lions Clun Padova – Sezione Arte e Poesia

cell. 3356057700

Ingresso persone con disabilità motoria:

per l'utilizzo dell'ascensore chiamare il numero di telefono: +39 049 8205051, negli orari di apertura della mostra.

(Misure della cabina ascensore: larghezza porta cm. 75, cabina cm. 80, lunghezza cm. 120)

Foto articolo da comunicato stampa - Lorena Ulpiani