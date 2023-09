“Mostra delle illusioni” a Padova alla Cattedrale Ex Macello

Prezzo non disponibile

La Mostra delle Illusioni si propone come un percorso espositivo interattivo dedicato all'affascinante mondo delle illusioni ottiche e percettive.

Realizzata dalla società Museum Events Group srl, che si occupa da anni di esposizioni a carattere divulgativo e di intrattenimento, questa Mostra presenta al pubblico più di 100 illusioni spettacolari, in grado di emozionare e stupire il visitatore.

Una combinazione di scenografie, immagini, esperienze da vivere in prima persona e uno spazio ampio ed innovativo dedicato all’esperienza della realtà virtuale, accompagneranno il pubblico di ogni età in un viaggio attraverso il misterioso e coinvolgente mondo delle illusioni.

Un percorso espositivo che saprà divertire i visitatori, mettendo alla prova i sensi e la mente, in maniera inaspettata e imprevedibile.

La mostra, al momento presentata anche a Genova negli importanti spazi espositivi del Porto Antico, arriva a Padova dopo un tour europeo, dove ha raccolto il consenso di migliaia di visitatori di tutte le età, alla ricerca di un’esperienza nuova e coinvolgente.

È possibile inoltre prenotare visite guidate per le scuole , finalizzate alla comprensione dei diversi meccanismi cognitivi alla base delle illusioni proposte. Al termine dell'attività, i giovani visitatori saranno in grado di riconoscere le diverse tipologie di illusioni ottiche, quali elementi regolano la percezione visiva, i processi logici legati alla vista e come la mente cerca di risolvere i paradossi. Curiosità, momenti di gioco ed opportunità di confronto animeranno l’attività didattica durante tutto il suo svolgimento.

MOSTRA DELLE ILLUSIONI

Preparatevi a vedere il mondo con occhi nuovi!

Orari di apertura al pubblico

Tutti i giorni: 10- 19

Per informazioni:

www.lamostradelleillusioni.com info@lamostradelleillusioni.com

Tel. 389.554.0263 (anche Whatsapp)

I nostri social: Facebook:

https://www.facebook.com/mostraillusioni

Esposizione di Padova

Cattedrale (Ex Macello) Via Alvise Cornaro 1 - Padova

(a partire dal 23 Settembre 2023)

Prezzi (I prodotti sotto indicati sono acquistabili sia online che presso la biglietteria, e valgono solo per la mostra)

Intero: euro 14 (Adulti 18-64 anni)

Ridotto: euro 11 (Ragazzi 4-17 anni; studenti fino a 25 anni, over 65, insegnanti, personale medico, forze dell'ordine, accompagnatore disabili)

Scuole: euro 6 (per alunno, gli insegnati al seguito gratis)

Ingresso gratuito: (Bambini 0-3 anni, disabili, Giornalisti e Guide Turistiche muniti di tessera di riconoscimento )

Prezzi per Famiglia

(Ingresso solo mostra, acquistabili esclusivamente presso la biglietteria)

Pack3: euro 33 - 2 Adulti + 1 Bambino / 1 Adulti + 2 Bambino

Pack4: euro 44 - 2 Adulti + 2 Bambino / 1 Adulti + 3 Bambino

Pack5: euro 55 - 2 Adulti + 3 Bambino / 1 Adulti + 4 Bambino

Pack6: euro 66 - 2 Adulti + 4 Bambino / 1 Adulti + 5 Bambino

** I prezzi per gli acquisti online hanno una maggiorazione di 1 eurouro rispetto al presente listino.

