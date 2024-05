All'Ipercity in mostra le opere di Keith Haring interpretate dalle scuole della città

Dopo la mostra “Simply Haring”, che a gennaio e febbraio ha portato negli spazi di Ipercity 62 opere originali del grande artista americano, continua il progetto che lega l’arte ai ragazzi e alle scuole.

Da lunedì 27 maggio fino al 9 giugno saranno infatti esposte presso il Centro Commerciale Ipercity le opere realizzate da bambini e ragazzi, dall’asilo alle scuole superiori, che hanno reinterpretato le opere di Haring, con varie tecniche. Dopo aver visitato la mostra, insegnanti e alunni si sono impegnati in un lavoro di approfondimento che ha portato a produrre oltre 200 opere, tra cui anche abiti e oggetti, in maniera coerente con quella libertà creativa che era parte del manifesto dell’artista americano.

La connessione tra il Centro Commerciale Ipercity e le scuole, attraverso l’arte e la cultura, è sintomo tangibile del legame col territorio e della volontà di rendere gli spazi commerciali anche spazi sociali e culturali.

Le scuole che hanno aderito al progetto, tra Padova e Albignasego, sono le seguenti: Scuola dell’Infanzia Filomena Fornasari, Scuola Primaria Falcone Borsellino, Scuola Primaria Gregorio Ricci Curbastro, Scuola Primaria Vittorino Zanibon, Scuola Secondaria Manara Valgimigli (Centrale e succursale Sant’Agostino), Istituto Istruzione Superiore E.U. Ruzza, Istituto Istruzione Superiore Giovanni Valle.

«Questa nuova forma di sinergia creata tra il Centro Commerciale e le Scuole, con l’evoluzione in una seconda esposizione”, afferma Serena Galvan, Direttrice di Ipercity “ci fa auspicare di poter replicare al più presto con altre nuove mostre questo percorso che, insieme, stiamo offrendo al nostro territorio e alle nostre famiglie. Ci tengo a ringraziare in modo particolare tutti gli insegnanti per la proattività con si sono approcciati al progetto: permettendo agli alunni di vivere un’esperienza innovativa e virtuosa, dimostrando come la Scuola rappresenti, a tutti i livelli di età, il veicolo di formazione per diventare adulti consapevoli e responsabili».

Le oltre 200 opere saranno esposte negli spazi di Ipercity e la mostra sarà visitabile negli orari di apertura del Centro.

In breve

Simply Haring @School

27 maggio - 9 giugno

Centro Commerciale Ipercity, Albignasego

?Inaugurazione lunedì 27 alle ore 9.30

Per informazioni www.ipercity.it

Foto articolo da https://www.ipercity.it/evento/simply-haring-school-larte-di-keith-haring-vista-dagli-studenti/