Mostra "Jharna Kala - Arte della Fonte", personale di Sri Chinmoy alla galleria Samonà

Dal 18 ottobre al 3 dicembre 2023 presso le vetrine della Galleria Samonà in via Roma 57, sarà visibile la mostra Jharna Kala - Arte della Fonte. Mostra personale di Sri Chinmoy.

Nato in India, nel villaggio di Shakpura nel Bengala, seguendo una chiamata interiore, Sri Chinmoy si trasferisce a New York nell’aprile del 1964, dove è vissuto fino alla fine della sua vita. Inizia a dipingere il 19 novembre 1974, mentre si trovava ad Ottawa, in Canada. Non aveva alcuna formazione artistica, ma presto sviluppò il suo stile unico, caratterizzato da rapidità e spontaneità.

Undici mesi dopo aver iniziato il suo viaggio artistico, l'artista aveva già completato i suoi primi 100.000 dipinti e il 16 novembre 1975 riuscì a realizzare 16.031 dipinti in un periodo di 24 ore.

Quando dipinge, Sri Chinmoy afferma di entrare in una coscienza meditativa. Non usa la mente né pensa a cosa dipingere. Cerco di rendere il mio cuore uno strumento ricettivo in modo che Dio, l'Artista Supremo, possa dipingere in e attraverso di me. Per Sri Chinmoy lo scopo dell'arte è esprimere il mondo dell'anima in modo che offra nuova ispirazione all'umanità

Le caratteristiche della sua arte variano da piccoli disegni a penna, a grandi acrilici astratti su tela, di diversi metri quadrati e includono una molteplicità di stili e tecniche, con colori vibranti, e senza vincoli di convenzione o scuola formale. Ma la sua vita è stata un'espressione di creatività sconfinata in molteplici campi: musica, poesia, pittura, letteratura, e perfino sport.

Sri Chinmoy ha viaggiato instancabilmente in tutto il mondo, incontrando leader politici e personalità di varia estrazione, per diffondere il suo messaggio di pace ed armonia e per offrire gratuitamente concerti, conferenze e meditazioni pubbliche.

Chinmoy Kumar Ghose, comunemente noto come Sri Chinmoy (Boalkhali, 27 agosto 1931 – New York, 11 ottobre 2007) è stato un filosofo, poeta e artista indiano.

Approfondimenti e biografia dell'artista: QUI

Mostra a cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

ATTENZIONE - La mostra è visitabile esclusivamente dall’esterno, grazie ad una apposita illuminazione.

