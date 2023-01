Mostra collettiva “Legni e suoni di Deriva” alla libreria Pangea di Padova

Venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 18 alla libreria Pangea di Padova ci sarà l’inaugurazione della mostra collettiva “Legni e suoni di Deriva”

Gli artisti coinvolti sono Roberto Antico, Roberto Tombesi e Luca Xodo.

Verranno presentati in una retrospettiva quadri realizzati con i legni di deriva raccolti tra il delta del Po' e La laguna di Venezia.

Roberto Tombesi presenterà alcuni brani musicali che nel corso dei secoli hanno percorso l’Adriatico fermandosi in terre d’oltremare dopo una lunga navigazione acustica.

La laguna e il delta del Po’ sono gli scenari in cui si muovono gli autori. Le barene e le sacche sono i luoghi di raccolta di legni provenienti da una lunga permanenza in acqua. Il mare, da buon artigiano, come sosteneva Bruno Munari, crea forme permeabili all’interpretazione partendo da resti di barche, travi, bricole diventati con il tempo legni di deriva. L’allenamento ad abbandonare la consapevolezza e farsi guidare dalla percezione di forme forgiate dal tempo e dall’azione delle onde è sicuramente uno degli elementi essenziali nella ricerca lungo gli arenili. Gli oggetti in mostra emergono da un lavoro di comprensione delle linee proposte dai frammenti stessi e uno sviluppo legato alla cifra espressiva che caratterizza il progetto espositivo di ogni autore.

La mostra rimarrà aperta dal 13 al 27 gennaio.

Libreria Pangea

Via San Martino e Solferino, 106 Padova

https://www.facebook.com/events/1567644377031963

https://www.facebook.com/libreriapangea/

