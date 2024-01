Mostra “1938. Vite spezzate” a cura di Sara Berger e Marcello Pezzetti alla Loggia della Gran Guardia

Dal 16 al 28 gennaio - Sala della Gran Guardia, piazza dei Signori

L'associazione Aps storie e vita organizza la mostra "1938. Vite spezzate"

Orario da martedì a domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Ingresso libero.

Volantino

Dettagli

Martedì 16 gennaio alle ore 16.30 alla Gran Guardia in piazza dei Signori, l’associazione APS Storie e Vita- ETS, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Padova, assessorato alle politiche educative e scolastiche, inaugura la mostra “1938. Vite spezzate” a cura di Sara Berger e Marcello Pezzetti.

La mostra è stata realizzata in occasione dell’80esimo anniversario della promulgazione delle Leggi Razziali in Italia (1938-2018). Uno sguardo particolare su uno dei periodi più bui della storia d’Italia (1938-1943), quello in cui il governo di un paese che si considerava civile ha violentemente calpestato i diritti di una parte dei suoi cittadini. Tutte le persone di origine ebraica, considerate inferiori dal punto di vista biologico, vennero infatti escluse da ogni ambito della società nazionale.

Nella mostra “1938. Vite spezzate” vengono raccontati i casi di studenti e docenti espulsi dalle scuole e dalle università italiane; di scrittori, musicisti, giornalisti ed esponenti della cultura che dovettero smettere di produrre arte e sapere; di impiegati, ingegneri, avvocati, magistrati e medici che non poterono più esercitare la professione che fino a quel momento avevano svolto con sacrificio e competenza. Senza dimenticare gli esponenti di altre categorie, quali gli appartenenti alle istituzioni statali, all’esercito, allo sport. Un focus particolare viene riservato all’internamento degli ebrei stranieri e di quegli ebrei italiani ritenuti pericolosi antifascisti. Non sono trascurati i casi drammatici di ebrei fascisti, che si sentirono doppiamente traditi, e di giovani che presero la strada dell’antifascismo e poi della resistenza, così come di esponenti delle istituzioni ebraiche che cercarono di far fronte alla nuova situazione e in particolare di coloro che decisero di dedicare la propria vita all'assistenza dei più bisognosi.

La mostra si chiude evidenziando le scelte più dolorose: quella di lasciare la patria, emigrando, e quella più estrema e tragica in assoluto, ovvero il suicidio. Questo tragico capitolo di storia viene ricordato attraverso fotografie, manifesti, documenti, giornali, oggetti e filmati, in gran parte inediti e originali, relativi all’intera realtà nazionale, provenienti da numerosi archivi e collezioni private.

La mostra si avvale del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero dei Beni, dell’Attività Culturali e del Turismo, della Regione Lazio, di Roma Capitale, del CDEC - Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e della Comunità Ebraica di Roma con il sostegno di Acea.

Aperta fino al 28 gennaio.

Orario 9.30-12.30, 15-18.

Per le visite guidate delle scuole: cell. 340 2651480 – mail: storiaevita2015@gmail.com

Info web

https://www.padovanet.it/evento/giorno-della-memoria-2024

Foto articolo da Volantino