"QUANTICA. Di Soli, di Lune e di Maree", mostra personale di Alex Coin alla loggia della Gran Guardia

Inaugurazione: 24 luglio, ore 17.

Dal 24 luglio all'1 settembre la Sala della Gran Guardia ospita la mostra fotografica personale di Alex Coin, dal titolo QUANTICA. Di Soli, di Lune e di Maree.

Alex Coin ha approfondito negli anni la ricerca artistica della materia, intesa come strumento di espressione personale, ispirandosi ai grandi maestri dell'arte informale materica. Le opere di questi ultimi gli sono state di grande ispirazione affinché potesse coniugare insieme la mera tecnica tradizionale con la sperimentazione materica meno ortodossa.

La natura - sia essa manifesta in un orizzonte, in un tramonto, in una marea, o in qualsivoglia altro dettaglio - è rappresentata dall'artista come una fucina di meraviglie cromatiche e sensoriali, generatrice di energie primordiali e vitali. Ed è proprio in questa esposizione che egli intende narrare il fluire incessante dei moti celesti, esprimendone l’intensità attraverso il suo linguaggio pittorico innovativo.

L’utilizzo della fibra di cotone e degli altri materiali - stucco, carta, collanti, corteccia - definisce una texture che si espande oltre i confini della mera superficie dell’opera; e i supporti - siano essi in disuso, abbandonati, o nuovi: assi di legno, pensili, pannelli – potenziano l’unicità del quadro, grazie ai colori e alle lacche. Gli elementi si combinano per creare differenti prospettive ottiche e sensoriali attraverso le quali l'artista intende condurre lo spettatore ad una visione percettiva intensa, e immortalano lo “scatto” pittorico di ciascun moto celeste rappresentato.

Informazioni

Ingresso gratuito

Orari: 9.30-12.30 e 16-19. Chiuso i lunedì non festivi

Ingresso persone con disabilità motoria:

per l'utilizzo dell'ascensore chiamare il numero di telefono 049 8205051, negli orari di apertura della mostra

U.O.C. Mostre, Manifestazioni, Spettacoli

tel. 0498204529 - 4501

donolatol@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/quantica-di-soli-di-lune-e-di-maree

Foto articolo da comunicato stampa e da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/quantica-di-soli-di-lune-e-di-maree