"Omaggio alla tipografia e alla biblioteca del seminario", la mostra alla Loggia della Gran Guardia

Dal 17 novembre all’11 dicembre 2022, presso la Sala della Gran Guardia di Piazza dei Signori, sarà possibile visitare la mostra Omaggio alla Tipografia e alla Biblioteca del Seminario. Dalle pagine a stampa alle pagine ad ago.

L’Associazione Padova Ricama l’Arte, da sempre legata al patrimonio culturale della nostra città, ha inteso, con questa mostra, celebrare la storia della gloriosa Tipografia del Seminario e quella della omonima, splendida Biblioteca.

Come consolidata tradizione, l’Associazione si è avvalsa della collaborazione dei Licei Artistici “Amedeo Modigliani” e “Pietro Selvatico”. Gli studenti coinvolti - prima sensibilizzati alla storia del libro, poi accompagnati a visitare la Biblioteca - hanno realizzato, con tecniche molto diverse, bellissime tavole ispirate a quanto visto. L’iniziativa ha poi innescato in loro un’attenzione di ampio respiro nei confronti del libro in quanto tale,suggerendo il corredo iconografico per una raccolta di versi scritti da bambini ed adolescenti.

Da questo insieme d’immagini le ricamatrici hanno selezionato quelle da riportare sulle loro tele realizzando, con straordinaria perizia, un gran numero di splendide “pagine ad ago”.

Libri antichi e moderni, giovani grafici e provette ricamatrici, tecniche tradizionali e voglia di innovazione, creatività e sapienza esecutiva costituiscono i tratti distintivi della mostra.

Gli incontri

Nel corso della mostra si terranno due incontri:

22 novembre, ore 17 - Marco Callegari e Giovanna Bergantino, La Fenice padovana. Storia e storie della Tipografia e della Biblioteca del Seminario.

7 dicembre, ore 16 - Anna Caterina Barocco, Una tradizione dimenticata: ricami per adornare la casa nella Mitteleuropa.

Informazioni

Ingresso libero

Orario: 9.30 – 12.30 | 15.30 – 18-30, dal martedì alla domenica, chiuso il lunedì

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli

donolatol@comune.padova.it

Tel. 049 8204529

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/omaggio-alla-tipografia-e-alla-biblioteca-del-seminario

Foto articolo da comunicsato stampa e da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/omaggio-alla-tipografia-e-alla-biblioteca-del-seminario