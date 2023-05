Mostra mercato de San Piero a Montegrotto Terme

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, in occasione dei festeggiamenti della "Sagra de San Piero", per Sabato 24 e Domenica 25 Giugno 2023 sarà presente a Montegrotto Terme (PD), in Viale Stazione e in Via Claudiana dalle ore 16 alle ore 24 con la Mostra Mercato de San Piero.

È prevista oltre al tradizionale Mercato Fieristico, la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.