Mostra-mercato di San Piero a Montegrotto Terme

Domenica 26 giugno, in occasione del Santo Patrono, la Città di Montegrotto Terme ospita per l'intera giornata la mostra-mercato di San Piero con bancarelle, espositori di prodotti artigianali, artistici ed enogastronomici lungo Via Claudiana e Viale Stazione.

Per maggiori informazioni e per la richiesta di partecipazione da parte di ambulanti ed hobbisti: Ufficio Commercio tel. 049/8928804 oppure 049/8928805, www.montegrotto.org

Domenica 26 giugno dalle 7 alle ore 20, in occasione della festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, il tratto di Claudiana compreso tra l’intersezione con viale Stazione e via Plinia e viale Stazione, dall’ingresso all’hotel Marco Polo all’ingresso dell’Hotel Vulcania saranno chiusi per consentire lo svolgimento della tradizionale mostra mercato della Fiera di San Pietro. Le rampe di accesso al Duomo resteranno aperte alla circolazione per coloro che desiderino partecipare alle funzioni religiose.

Nell’area chiusa alla circolazione ci sarà anche il divieto di sosta su ambo i lati dalla mezzanotte del sabato sino alle ore 20 di domenica 26 giugno.

Il servizio di linea di trasporto pubblico varierà momentaneamente il proprio tragitto da Piazzale Stazione proseguendo su Via Marza, Via Roma, Corso Terme con direzione Abano Terme; analogo sarà il percorso di ritorno, provenendo da Abano Terme con direzione Montegrotto Terme - capolinea di Turri.

