"Michele Fanoli - Dalla Venezia di Canova alla Parigi della Maison Goupil", mostra a palazzo Pretorio di Cittadella

I festeggiamenti per gli 800 anni di fondazione di Cittadella offrono l’occasione di ren­dere onore al nostro illustre concittadino: Michele Fanoli (Cittadella 1807 – Milano 1876), senza dubbio il più noto tra i litografi italiani dell’epoca, in relazione ad Antonio Canova, celebre scultore neoclassico di cui nel 2022 ricorreranno i 200 anni dalla morte

La mostra sarà inaugurata venerdì 14 maggio 2021 e resterà aperta al pubblico fino a fine agosto.

A palazzo Pretorio

La prestigiosa esposizione, realizzata in collaborazione con il Museo Gypsotheca Anto­nio Canova, sarà allestita presso la sede di palazzo Pretorio e farà ripercorrere ai visita­tori l’intera carriera di Michele Fanoli, dall’apprendistato in Accademia delle Belle Arti a Venezia, in cui era viva l’influenza di Canova, fino al trasferimento a Parigi dove, grazie alle più avanzate tecniche dell’arte litografica, realizzò le celebri tavole dal titolo “Opere di Antonio Canova” commercializzate dal celebre gallerista degli impressionisti Goupil.

Il confronto con Canova

All’interno della mostra sarà dato un focus particolare proprio al confronto con Anto­nio Canova, alle litografie a tematica canoviana e alle incisioni dello scultore di Possa­gno, esposte per la prima volta dopo il restauro da parte del Comune di Cittadella.

Una sorpresa...

Il pubblico inoltre potrà ammirare l’ultima sorpresa, che è proprio di questi ultimi gior­ni, regalata da Antonio Canova e che si cela sotto l’Autoritratto come scultore, firmato dall’artista e datato 1799. L’olio su tela di lino che mostra l’artista nelle vesti di scultore, con tanto di mazzetta e di scalpello in bella evidenza, ha rivelato l’esistenza di un se­condo dipinto: da questo affiorano due volti, impercettibili ad occhio nudo, ma evidenti attraverso l’esame radiografico proprio sotto il dipinto originale. L’Opera verrà esposta al pubblico per la prima volta dopo il restauro proprio in occasione di questa mostra.

La statua di Galileo Galilei

Infine, verrà svelato un episodio singolare della carriera di Fanoli relativo alla commit­tenza del conte Papadopoli: sarà esposta, per la prima volta, la statua di Galileo Galilei proveniente da un’importante collezione privata e facente parte delle sei statue di “Uo­mini Illustri” realizzate da Bartolomeo Ferrari per il conte veneziano.

Dettagli

Ad accompagnamento e approfondimento del percorso di visita, è stato realizzato un apposito catalogo che permetterà di riscoprire ulteriormente il pittore e litografo, sve­lando numerose novità grazie ad un’accurata ricerca d’archivio.

Sarà inoltre presente in mostra una macchina litografica funzionante dell’800 che con­sentirà di sperimentare ed apprezzare l’arte di Michele Fanoli.

La mostra è curata dalla dott.ssa Elena Catra, membro del comitato di studio di Fonda­zione Canova e specialista di arte italiana dell’Ottocento.

«La ripartenza»

«Un grande evento che segna di fatto la ripartenza ufficiale dei festeggiamenti per gli 800 anni di Cittadella. La mostra rappresenta la più completa ed aggiornata esposizione monografica su Michele Fanoli, a più di settant’anni dall’ultima rassegna realizzata a Cittadella nel 1950 e raccoglierà un centinaio di opere tra disegni, litografie e sculture dalle quali si percepisce il chiaro influsso del Canova. Sarà l’occasione per riscoprire e celebrare due illustri Maestri che con le loro opere hanno contribuito a rendere ancora più preziosa la ricchezza artistica-culturale del nostro territorio. Un ringraziamento al Museo Gypsotheca Antonio Canova e alla Fondazione Palazzo Pretorio per la preziosa collaborazione grazie alla quale si è impreziosita ulteriormente l’opera di valorizzazione artistica e di conoscenza di due Artisti straordinari, contribuendo così ad attribuire alla nostra città un ruolo di sempre maggiore spicco all’interno del panorama culturale na­zionale ed internazionale»

Sindaco di Cittadella

dott. Luca Pierobon

Lanotorietà di Fanoli

«"Non esiste salotto di provincia in cui non sia appesa una stampa", con queste parole Émile Zola sanciva il successo della riproduzione a stampa nel XIX sec., il cui massimo divulgatore fu il gallerista parigino Goupil. Il cittadellese Michele Fanoli (1807-1876) fu il litografo di riferimento di Goupil con il quale ebbe una fortunata collaborazione, tant’è che i più celebri artisti di Parigi desideravano che le proprie opere fossero riprodotte da Fanoli. La notorietà di Fanoli fu riconosciuta in Patria in occasione dell’Unità d’Italia, con l’attribuzione della prima cattedra di litografia presso l’Accademia di Brera a Milano. Cittadella, la sua città natale, celebra oggi il più famoso litografo italiano dedicandogli una mostra che ripercorre l’intera carriera. L’esposizione parte dagli esordi all’Accademia di Venezia, passando per la prima produzione pittorica e si conclude con la folgorante carriera parigina dedicata alla litografia. Un focus particolare verrà dato alla serie delle litografie Opere di Antonio Canova che ancora oggi rendono famoso il nome di Fanoli».

Curatrice della mostra

dott.ssa Elena Catra

Fare rete nel territorio

«L’importante collaborazione con Cittadella che ha dato luogo alla mostra Michele Fa­noli, dalla Venezia di Canova alla Parigi della Maison Goupil, rappresenta un’occasione per sottolineare quanto il lavoro di Antonio Canova sia stato un punto di riferimento per le generazioni a seguire, in regione e nel mondo intero. Nel 2022 a Possagno cele­breremo gli Anniversari Canoviani a 200 anni dalla morte dello Scultore e proprio guar­dando a questo traguardo, siamo particolarmente felici di poter fare rete nel territorio e di condividere con Cittadella i festeggiamenti per gli 800 anni della città e del suo celebre cittadino Michele Fanoli».

Direttore del museo Gypsotheca Antonio Canova dott.ssa Moira Mascotto

Sede

Palazzo Pretorio

Via Guglielmo Marconi, 30,

35013 Cittadella PD

Date e orari

14 maggio – 29 agosto 2021

Giovedì/Venerdì: dalle ore 15 alle ore 19

Sabato/Domenica: dalle ore 09 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19

Ingresso

Intero euro 7

Ridotto euro 5

Residenti di Cittadella (con esibizione di documento valido)

Ragazzi dai 4 ai 17 anni di età

Studenti fino ai 26 anni (su presentazione della tessera universitaria)

Over 65 (con esibizione della Carta d’Identità)

Giornalisti (con esibizione del cartellino di riconoscimento)

Soci FAI

Possessori del biglietto di ingresso al Museo Gypsotheca Antonio Canova

Possessori del biglietto di ingresso al Camminamento di Ronda

Ridotto gruppi

euro 5 (gruppo da 10 persone previa prenotazione telefonica)

Ridotto scuole

euro 5 (Scuole di ogni ordine e grado)

Ingresso gratuito per 2 accompagnatori per un gruppo scolastico da 15 a 24 partecipanti

Ingresso gratuito per 3 accompagnatori per un gruppo scolastico da 25 a 29 partecipanti

Ingresso gratuito per 2 accompagnatori per un gruppo scolastico da 15 a 24 partecipanti Ingresso gratuito per 3 accompagnatori per un gruppo scolastico da 25 a 29 partecipanti euro 3 (Scuole di ogni ordine e grado di Cittadella)

Gratuito

Per portatori di handicap con certificazione

Bambini 0-3 anni

Sito 2eb

www.michelefanoli.it

Partner

Museo Gypsotheca Antonio Canova

Il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno è il luogo che custodisce l’eredità storica ed artistica di Antonio Canova (Possagno, 1757–Venezia, 1822), il più grande scultore del periodo neoclassico. Il complesso museale è composto dalla Casa natale e dalla Gyspotheca, collocata nell’originale basilica (1836) e nell’ampliamento progettato da Carlo Scarpa (1957), che raccoglie gli orginali in gesso dai quali sono stati tradotti i marmi che oggi si trovano nei più importanti musei del mondo. Nella Casa natale sono custodite le opere pittoriche, i disegni, le incisioni e gli effetti personali dell’artista. Il Museo offre ai visitatori numerose esperienze: dalle visite guidate ai laboratori didattici, fino alle visite notturne a lume di candela.

www.museocanova.it

Fondazione Palazzo Pretorio – Onlus

La Fondazione ha sede presso: Palazzo Pretorio a Cittadella, edificio storico tardo quat­trocentesco, antica residenza dei Podestà.

Fondazione Palazzo Pretorio – Onlus, sostiene dal 2002 attività culturali preminente­mente legate alla promozione delle arti visive e performative contemporanee con l’o­biettivo di avvicinare ad esse un pubblico sempre più ampio e consapevole. Favorisce la collaborazione tra istituzioni e la costruzione di reti: è in dialogo con gli enti pubblici, le comunità locali e le aziende attive nel territorio, partecipa attivamente al sistema divul­gativo dell’arte contemporanea, collabora in modo continuativo e programmatico con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli studi di Padova con cui promuove e organizza progetti di ricerca sui nuovi linguaggi dell’Arte. Sviluppa e svolge attività didattiche e laboratoriali contestualmente ai progetti promossi.

www.fondazionepretorio.it

Colophon

Mostra e catalogo a cura di

Elena Catra

Organizzazione generale

Comune di Cittadella

Con la collaborazione di

Museo Gypsotheca Antonio Canova

Fondazione Palazzo Pretorio

Evento inserito negli Anniversari Canoviani

Verifiche conservative e restauri

Adarte di Stefania Moretto, Mussolente

Edda Zonta Restauri, Borso del Grappa

Ufficio stampa e comunicazione

Museo Gypsotheca Antonio Canova

Comune di Cittadella

Direzione Creativa

Otium Studio

Progetto grafico ed editoriale

Damiano Fraccaro | Otium Studio

Stampa del catalogo

Biblos Edizioni

Prestatori

Comune di Cittadella; Museo Diocesano Belluno Feltre, Feltre; Museo d’Arte Medioevale e Moderna, Padova; Civica Raccolta delle Stampe “A. Bertarelli” Castello Sforzesco, Milano; Società del Casino Pedrocchi, Padova; Museo Gypsotheca Antonio Canova, Possagno; Accademia di Belle Arti di Venezia, Venezia; Associazione Lab34-For print, Venezia.

Si ringraziano tutti i collezionisti che sono voluti rimanere anonimi.

Trasporti

Interlinea S.r.l.

Assicurazioni

Paolo Moglia Broker