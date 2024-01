Dai Missionari Comboniani la mostra “Nel cuore del Congo”

I Missionari Comboniani organizzano una mostra di maschere congolesi presso la loro sede di via San Giovanni di Verdara. Le opere in esposizione, maschere ma anche tessuti e statue, fanno parte di una collezione normalmente esposta al Museo Africano di Madrid. In Italia, sono state esposte presso il Museo Africano di Verona.

I Comboniani sono presenti a Padova da oltre un secolo. Negli ultimi anni si sono fatti promotori di varie iniziative per aiutare la comprensione dei popoli del Sud del Mondo, e soprattutto per far conoscere la cultura e realtà africana alla città di Padova.

Con questa mostra i missionari comboniani desiderano avvicinare gli studenti delle scuole superiori e altri visitatori alla complessità del ruolo della maschera nella cultura locale. Le maschere, come le altre opere esposte, non sono semplice artigianato o arte africana. Hanno un ruolo importante nella cultura locale, sia per gli aspetti mitici-religiosi a cui sono legate, che per l’azione di controllo sociale e terapeutico che esercitano. Tutte le opere esposte sono originali.

Dettagli

Una mostra che presente la cultura di questo meraviglioso Paese, la repubblica Democratica del Congo dove vivono più di 250 gruppi etnici con una ricchezza culturale impressionante e di cui possiamo godere grazie al signor Bordallo Huidobro, ambasciatore di Spagna nella Repubblica Democratica del Congo dal 1996 al 2000 e che ha lavorato, vissuto in questo Pese e ha apprezzato e amato la sua gente. Da questo amore e rispetto è nata la bellissima collezione donata al Museo Africano di Madrid dei Missionari Comboniani e proposta in questa eccezionale occasione.

La mostra riunisce una campionatura di pezzi autentici e unici provenienti da 27 villaggi della Repubblica Democratica del Congo.

È un’arte spirituale, religiosa e magica. La funzione essenziale dello scultore è quella di rappresentare gli antenati o le forze vitali attraverso feticci e sculture che sono allo stesso simbolo e habitat.

In Italia sono pochi coloro che hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto con la cultura africana in modo significativo. In Africa subsahariana ci sono circa mille etnie diverse. Ognuna di queste ha la propria cultura, lingua, religione e un mondo mitico da cui trarre identità e visione. Conoscere da vicino queste culture richiede tempo e il desiderio di scoprire nuovi modi di avvicinarsi al mondo.

Info utili

Missionari Comboniani in via S. Giovanni di Verdara, 139 – Padova

dal 22 gennaio al 22 marzo 2024

Orario: dal lunedì al venerdì

dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17

Ingresso gratuito

Info: 049 8751506 - 389 3185014

Info web

https://centromissionario.diocesipadova.it/mostra-nel-cuore-del-congo/

https://www.facebook.com/centromissionariodiocesano.padova

Foto articolo da https://centromissionario.diocesipadova.it/mostra-nel-cuore-del-congo/