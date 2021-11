Mostra per il “Museo Didattico di Storia dell’Informatica” alla Cattedrale Ex Macello

venerdì, sabato e domenica 10-19, giovedì 16-21.30; altri giorni su prenotazione per gruppi e scolaresche

Quando Dal 29/10/2021 al 14/11/2021 venerdì, sabato e domenica 10-19, giovedì 16-21.30; altri giorni su prenotazione per gruppi e scolaresche

Mostra per il “Museo Didattico di Storia dell’Informatica”

Sala ex Macello

via Alvise Cornaro 1b | Padova

29 ottobre - 14 novembre 2021

La mostra, organizzata, con la partecipazione del Comune di Padova ed il sostegno di Wikimedia, dal Comitato per il Museo di Storia dell’Informatica nato nel 2019 nell’ambito della Comunità per le Libere Attività Culturali (CLAC), è una esposizione ricca e interessante sul piano scientifico, ma anche un’occasione per riflettere sull’influenza che l’informatica e i progressi tecnologici hanno avuto sulla società, sulla nostra vita quotidiana, sulla politica e l’economia...

Le macchine esposte sono state scelte tra i quattromila pezzi presenti all’ex macello, per promuovere il “Museo Didattico di Storia dell’Informatica” così come l’aveva pensato Francesco Piva.

Informazioni

Ingresso gratuito

Orario: venerdì, sabato e domenica 10-19, giovedì 16-21.30

altri giorni su prenotazione per gruppi e scolaresche

mostrainformatica@gmail.com - https://mostrainformaticapd.wordpress.com/

email per informazioni

pagina web

Ti ricordiamo che per l’ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche devi esibire il tuo “ green pass ”. Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/mostra-il-museo-didattico-di-storia-dellinformatica

