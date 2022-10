“L'occhio in gioco. Percezioni, impressioni e illusioni nell'arte”, la mostra a palazzo Monte di Pietà

Illusione del movimento, giochi cromatici, inganni prospettici, specchi deformanti, effetti ottici… Come un ottovolante, L’occhio in gioco, una mostra che unisce pittura, scultura, fotografia, scienza e tecnologia, vi porterà su e giù, avanti e indietro nel tempo, tra Medioevo e contemporaneità, Picasso e i fratelli Lumière, Kandinskji e Balla, Man Ray e Klee e Boccioni e Duchamp, alla scoperta dei molteplici e affascinanti espedienti, artifici, stratagemmi e giochi di prestigio con cui l’uomo è riuscito a trarre in inganno gli occhi.

Un viaggio caleidoscopico sul confine tra arte e scienza, in una città, Padova, nella quale questi due mondi si sono sempre intrecciati, da Galileo fino alla scuola di psicologia della percezione e alla nascita del Gruppo N, collettivo artistico-culturale patavino all’avanguardia nell’arte ottico-cinetica al quale è dedicata la monografia che conclude una mostra che, in questo modo, si unisce alle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università di Padova.

Dove e quado

Padova, Palazzo del Monte di Pietà,

Piazza Duomo, 14

24 settembre 2022-26 febbraio 2023

Orari

Lun-ven 9 – 19;

sab, dom, festivi 9 – 20.

Biglietti

Intero 12 euro;

ridotto 9 euro.

Info su biglietti

Info e prenotazioni

049 8234882

info@palazzodelmontepadova.com

