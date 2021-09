"The way of loving things", personale di Stefano Sandonnini all'oratorio di San Rocco

The way of loving things è il titolo della mostra del fotografo Stefano Sandonnini allestita all'Oratorio di San Rocco dal 2 al 27 settembre 2021.

Le opere esposte, realizzate in tecnica mista, digitale più colori acrilici, sono ispirate agli anni della pop art (abbreviazione di Popular Art).

La Pop Art è un movimento artistico nato negli Stati Uniti tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60, come espressione della società e dell'immaginario collettivo, ed è un'arte rivolta alla massa e non al singolo individuo. Gli artisti si ispirano ad oggetti della realtà quotidiana, per esempio televisione, frigorifero, poster, lavatrice, automobile, lattine, riviste e giornali e li raffigurano nelle opere allontanandoli dal loro ambiente naturale e isolandoli.

Stefano Sandonnini

Stefano Sandonnini nasce a Torino nel 1967 e si laurea in fotografia presso l’Istituto Europeo di Design. Inizia la sua carriera artistica subito dopo gli studi in aziende del settore del lusso, dove ha potuto mettere in pratica la sua costante ricerca creativa.

È autore di svariati progetti: la sua ricerca è sempre in evoluzione, così come il suo modo di concepire il bello di un’immagine stravolgendola con varie tecniche di sublimazione e svariati gusti cromatici, solitamente abbinati a geometrie e contrasti quasi surreali. La possibilità di reinventare un mondo quasi astratto è il concetto principale delle sue opere: ogni visione, ogni luogo sono fonti di immenso stimolo emotivo e di gioia artistica.

Informazioni

Ingresso libero

Orario da lunedi a sabato, ore 9.30 – 13 e 16 – 19, chiuso la domenica

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

tel. 049 8204529

Tel. 049 8753981 (Oratorio di San Rocco)

donolatol@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/way-loving-things

Foto articolo da comunicato stampa

