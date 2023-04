Franco Beraldo “Barricate misteriose”, la mostra all’Oratorio di San Rocco

Dall'8 aprile al 2 luglio 2023 l’Oratorio di San Rocco accoglie la mostra di Franco Beraldo dal titolo Barricate misteriose.

Barricate misteriose è un’installazione di diciotto stele in vetro di Murano appositamente realizzate dall'artista veneziano per l’Oratorio di San Rocco.

Il titolo è ispirato a una composizione musicale per clavicembalo scritta da François Couperin nel 1717.

Nella sua maturità artistica Beraldo mutua il colore e il segno dalla sua pittura e sperimenta le trasparenze del vetro. Le stele, in prevalenza nei toni del blu, sono composte da larghi frammenti di vetro fusi insieme rendendo evidenti le “cicatrici”, spesso rimarginate con vetro di altro colore.

In un’espressione che alterna il lasciar vedere e il nascondere, queste “barricate misteriose” stanno immobili al centro del cinquecentesco oratorio come persone mute e pensanti, come lapidi, come superfici antiche che conservano graffiti e tracce di accadimenti passati, in uno sbocciare di sorprendenti metafore e suggestioni.

Un grande vaso soffiato, in vetro di Murano, è posto ai piedi dell’altare in un’offerta generosa e umile, quasi inconsapevole della propria bellezza.

Franco Beraldo, e' nato nel 1944 a Meolo, un piccolo paese della campagna veneta. Ancora ragazzo si trasferisce con la famiglia a Mestre, dove attualmente vive e lavora.

Per la sua formazione artistica e' stato importante l'incontro con il pittore Guido Carrer e fondamentali i suoi viaggi nell'Italia del sud e soprattutto i lunghi soggiorni in Sicilia.

Ha iniziato l'attivita' artistica nel 1965, partecipando a concorsi, rassegne, mostre personali e collettive, riscuotendo a tuttoggi numerosi premi e riconoscimenti.

Mostra a cura di Stefano Annibaletto

Ingresso libero

Orari: da martedì a domenica, 10-12 / 16.30-19

chiuso i lunedì

tel. 049 8753981

cultura@comune.padova.it

https://www.padovanet.it/evento/mostra-barricate-misteriose-di-franco-beraldo

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/franco-beraldo-0