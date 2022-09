“Sassi” la mostra di Giorgio Vigna all’Oratorio di San Rocco è in programma dal 28 settembre al 13 novembre.

Inaugurazione

martedì 27 settembre 2022, ore 17.30

Sarà presente l'artista

Giorgio Vigna

Giorgio Vigna (Verona, 1955) si è formato artisticamente tra la città natale, Venezia, Roma e Milano.

Per preparare questa mostra ha studiato a lungo l’Oratorio di San Rocco, nato come luogo sacro, con i suoi affreschi cinquecenteschi che alternano scene paesaggistiche, interni domestici, architetture. Nel percorso espositivo il “Sasso” gioiello è protagonista: un totem oro è posto all’ingresso come sedimentazione di forme luminose, segno di luce; poi un lapidario in cui sono raccolte le molteplici forme dei sassi, vetrine in cui sono catalogate forme pure e forme complesse, per giungere infine alle opere poste di fronte all’antico altare dell’oratorio, momento conclusivo che funge simbolicamente da offerta.

https://www.giorgiovigna.com/

Informazioni

28 settembre - 13 novembre 2022

orario: 9.30 - 12.30 | 15.30 - 19

chiuso i lunedì non festivi; ingresso libero

cultura@comune.padova.it

Foto articolo da comunicato stampa