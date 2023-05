Mostra fotografia "D'Oro Declino" a Villa Ottoboni

Il Centro Congressi Villa Ottoboni, a Padova in Via Padre Ezechiele Ramin 1, inaugura il suo nuovo spazio espositivo con una mostra dal titolo “D’Oro Declino”. Dal 12 maggio al 16 giugno 2023 sarà visitabile un’esposizione fotografica sui luoghi abbandonati, dagli splendori di ieri all’incuria di oggi, verso la rinascita di domani.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.

Venerdì 12 maggio, dalle 18, sarà possibile partecipare all’inaugurazione con cocktail di benvenuto e la presenza degli artisti creatori dei suggestivi scatti fotografici. L’ingresso all’inaugurazione è libero ed aperto a tutti.

Il tris di fotografi Sfarzose Disgrazie e Urbex in Progress, tra i più attivi in tutto il Paese, ci guidano nei meandri segreti del mondo ‘urbex’: l’esplorazione di storici edifici in disuso.

I loro scatti scelti tra palazzi nobiliari abbandonati, chiese ‘decay’ e ville dimenticate sono dei veri e propri flashback di un’epoca perduta, che però non ha perso l’antico fascino. Il titolo dell’esposizione D’Oro Declino rimanda all’antitesi tra il grande passato e il triste presente di certi luoghi; capsule del tempo in cui tutto sembra essersi cristallizzato dopo l’abbandono.

La scelta d’ospitare questa mostra è nata dalla voglia di sensibilizzare l’opinione pubblica verso la necessità di tutela del nostro patrimonio culturale costituito, soprattutto in Veneto, da edifici storici e Ville Venete spesso lasciate in stato di degrado e abbandonate all’incuria. La stessa Villa Ottoboni se non fosse stata oggetto di uno scrupoloso restauro e riconversione d’uso come Centro Congressi sarebbe stata perduta e destinata a un infelice futuro.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Villa Ottoboni a info@villaottoboni.it oppure al 334 6458559

https://www.facebook.com/villaottoboni/

https://www.villaottoboni.it/blog/mostra-fotografica/

Foto articolo da comunicato stampa