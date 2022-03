Mostra a palazzo Eugenio Maestri “Colori Ricordi Passioni” della pittrice selvazzanese Giorgia Scarpina

Domani, sabato 5 marzo alle ore 10 in Sala Vittorio De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32 è in programma l’inaugurazione della Mostra di Pittura “Colori Ricordi Passioni” della pittrice Giorgia Scarpina che vive a Selvazzano Dentro.

«È un grande onore per tutti noi – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – poter inaugurare la Mostra “Colori Ricordi Passioni” di una nostra Concittadina, la pittrice Giorgia Scarpina che ci incanta con le sue opere che ritraggono fiori, frutta, paesaggi, sempre dipinti con perfetta cura. Appuntamento quindi per domani mattina, sabato 5 marzo, a Palazzo Eugenio Maestri nel rispetto di tutte le normative e con la massima sicurezza per l’inaugurazione della Mostra che potrà anche essere visitata personalmente tutti i giorni con gli orari di apertura della Biblioteca con tutte le disposizioni anti Covid-19»

Giorgia Scarpina

La Pittrice Giorgia Scarpina è nata a Vicenza, si è formata artisticamente a Verona, dove ha frequentato corsi di disegno e pittura con il Maestro Roberta Zoppi. Dipinge soprattutto a olio e acrilico su tela con pennello e spatola. Dal 1997 al 2003 membro della Società Belle Arti di Verona e ha esposto le opere a Verona, Venezia, Udine.

«Questa bella Mostra – spiega Michela Barbiero Presidente della Commissione Pari Opportunità della Città di Selvazzano Dentro – si inserisce nell’ampio programma di eventi realizzati in occasione dell’8 marzo. Nella suggestiva Sala De Zanche o archeologica trovano dimora opere che ben rappresentano la pittrice: figure femminili e luoghi dell’arte e del cuore, come il balcone di Giulietta o soggetti veneziani».

Orari

La mostra sarà visitabile fino al 19 marzo 2022 con i seguenti orari:

Lun, gio 14.30-19; mar, mer 9-13/14.30- 19; ven, sab. 9-13

Sito: https://www.giorgiascarpina.com/

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica

Selvazzano che… Arte!

Foto articolo da comunicato stampa