Mostra fotografica “Vento del nord” di Flavio Scarpis a palazzo Eugenio Maestri a Selvazzano

Mercoledì 10 agosto alle ore 18 in Sala Vittorio De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32 è in programma l’inaugurazione della Mostra Fotografica “Vento del Nord” di Flavio Scarpis e sarà visitabile in orario di apertura della Biblioteca Melchiorre Cesarotti fino a martedì 30 agosto 2022.

La Mostra è inserita nella Rassegna di Eventi Culturali “Estate Sotto le Stelle 2022” A.R.S. 2022 Paesaggi culturali ai piedi dei Colli Euganei, tra boschi, ville, parchi, acque salutifere” del network di cultura e spettacoli “RetEventi Cultura”.

«La Mostra “Vento del Nord” di Flavio Scarpis – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – è la rappresentazione dei due viaggi dell’autore nei luoghi incontaminati dell’Islanda e della Norvegia. Il fotografo al suo esordio traduce le sue emozioni attraverso gli scatti che potremo vedere in questa Mostra. I paesaggi descritti ci accompagnano in un viaggio ricco di sentimento dove il freddo della neve si trasforma in senso di libertà e pace».

«La scelta di proporre la selezione del giovane autore – spiega il Curatore della Mostra Fabrizio Caron – nasce dall’esplorazione di Flavio Scarpis che lo porta non ad un semplice esercizio di osservazione, ma che gli insegna ad attendere i tempi, accettandone gli spazi concessi. La sua figura di ospite temporaneo lo pone in una posizione di rispetto per l’ambiente che lo circonda. Ed è a questo punto che le luci appaiono mistiche, quasi drammatiche e i colori diventano forme. Abituarsi a questa nuova visione lo porta ad escludere quasi totalmente la presenza umana».

La partecipazione di Flavio Scarpis a questo evento rappresenta in assoluto la sua prima esperienza espositiva.

«Spero che questa mia prima Mostra vi trasmetta le emozioni intense che ho provato e che rivivo ogni volta guardando questi scatti» conclude il Fotografo Flavio Scarpis

Orari e ingresso

La Mostra sarà visitabile in orario di apertura della Biblioteca Melchiorre Cesarotti con i seguenti orari:

Lunedì e giovedì 14.30-19; martedì e mercoledì 9-13/14.30-19; venerdì e sabato 9-13

Ingresso gratuito

Per informazioni

049.8733897

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=1051&area=H

