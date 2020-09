Mostra “La bellezza dei nostri sogni” al Cortile pensile di palazzo Moroni

La mostra itinerante La bellezza dei nostri sogni - Immagini e storie di un mondo migliore è dedicata allo sport e agli atleti nel mondo della disabilità.

Ideata e realizzata da Veneto Special Sport e CUS Padova, patrocinata dal CIP Veneto sarà in cartellone dal 3 al 13 settembre presso le scuderie di Palazzo Moroni.

Il progetto è dedicato alle attività di atleti con disabilità e punta a valorizzare l’impegno straordinario da loro profuso, promuovere l’inclusione sociale e diffondere un messaggio positivo che incentivi le persone con disabilità a dedicarsi alla pratica sportiva come mezzo di crescita personale.

Protagonisti, in particolare, sono.

Atletica leggera: Carlotta Bertoli, Agnese Caon, Francesca Cipelli, Maria Andrea Maiale, Giandomenico Sartor

Hockey su ghiaccio: Gianluca Cavaliere

Basket in carrozzina: Chiara Coltri

Sci alpino: René de Silvestro

Tiro con l'arco: Annalisa Rosada

La mostra non sarà solo a Padova. Gli organizzatori sono in fase di accordo per portare il progetto - che sarà sviluppato fino alla fine del 2021 - a Jesolo, Cortina d’Ampezzo, Santa Maria di Sala, Noale e Bassano del Grappa. Gli eventi saranno caratterizzati da una “matrice” che verrà replicata in tutti i luoghi, oltre che da peculiarità che verranno sviluppate a seconda della location. La “matrice” è appunto costituita da un’esposizione fotografica oltre che dal racconto delle loro storie, di particolare rilevanza, che riguardano il vissuto degli atleti con disabilità.

Inoltre per ogni evento verranno organizzate attività collaterali volte a rafforzarne il messaggio e promuoverne la visibilità.

A Padova, in particolare, è prevista l’assegnazione di una borsa di studio ad atleti/studenti con disabilità, offerta dalla Fondazione Petrarca, e l’organizzazione di una tavola rotonda sull’inserimento nel mondo del lavoro degli atleti paralimpici.

Info

Ingresso libero

Scuderie di Palazzo Moroni

Tutti i giorni, orario 16:00-20:00

www.cuspadova.it

Tel. 049 685222

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/la-bellezza-dei-nostri-sogni