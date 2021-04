Mostra “Luigi Carletto. La terra racconta” alle scuderie di palazzo Moroni

Da sabato 8 a domenica 30 maggio presso le Scuderie di Palazzo Moroni sarà allestita dedicata a Luigi Carletto “La terra racconta”.

Scarica la locandina della mostra

Luigi Carletto è maestro ceramista originario di Nove in provincia di Vicenza, terra di antica tradizione ceramica. Lavora ogni tipo di argilla, ricerca nuove tecniche e stili, in particolare si occupa di modellatura, lavora con il tornio e con maestria il lucignolo, crea alcuni pezzi unici lavorati interamente a mano estremamente significativi per il confronto tra tradizione e innovazione.

La sua manualità straordinaria articola un linguaggio mosso e pregnante e con il maturare di 50 anni di esperienza, la sua estrosa creatività si esprime al meglio nella realizzazione delle canne in cui sviluppa leggiadre figure, presepi, bassorilievi e cuchi che gli hanno dato meritate soddisfazioni.

L’artista ha sempre cercato un costruttivo confronto di idee, un fattivo scambio di conoscenze, il coinvolgimento degli interlocutori ai processi del fare e ha trovato l’occasione di insegnare i tanti aspetti del complesso linguaggio della ceramica alle nuove generazioni, con incontri nelle scuole e nelle manifestazioni di piazza con dimostrazioni dal vivo.

Dove e quando

Scuderie di Palazzo Moroni, Padova

8-30 maggio 2021

Info

Ingresso libero

orario 09.30–12.30/16–19

lunedì chiuso

Servizio Mostre ghiraldinir@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/luigi-carletto