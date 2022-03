"Momenti di vita" di Mauro Minotto, mostra alle scuderie di Palazzo Moroni

Venerdì 25 marzo 2022, nelle Scuderie di Palazzo Moroni, a Padova, sarà aperta al pubblico la mostra fotografica “Momenti di vita", di Mauro Minotto.

L’esposizione, realizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in collaborazione con il gruppo Mignon, sarà visitabile, a ingresso libero, fino al 18 aprile 2022, dal martedì alla domenica, con orario: 9.30 - 12.30 | 16 - 19; chiuso il lunedì non festivo; aperto lunedì 18 aprile 2022.

Gli oltre settanta scatti esposti, rigorosamente in bianco e nero, sono tutti focalizzati sulle persone, riprese da Minotto nella loro quotidianità, durante il suo “percorso di ricerca” entro i confini regionali e nazionali, ma anche europei e oltre.

Egli si definisce, infatti, un fotografo “umanista” - un termine, questo, riferito a diversi, grandi fotografi del secolo scorso -, perché ogni persona che incontro, dice Minotto: «… è lo specchio di me stesso e quando fisso quel gesto o quella situazione penso che ciò che vedo fa parte del mio vivere quotidiano. Dietro ogni volto, ogni sguardo, c’è un vissuto che non conosco, ma che potrebbe essere il mio e nel mio agire c’è sempre il rispetto per chi incrocio nel cammino. Grazie a questa passione porto con me tanta umanità».

Informazioni:

25 marzo - 18 aprile 2022

orario: dal martedì alla domenica 9.30 - 12.30 | 16 - 19;

chiuso il lunedì non festivo | aperto lunedì 18 aprile 2022

Ingresso libero

Ricordiamo che per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche bisogna esibire il "Green Pass Rafforzato". Maggiori informazioni qui: dgc.gov.it

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

tel. 049 8204529 - cultura@comune.padova.it

Info web

info@mignon.it

https://www.mignon.it/

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/momenti-di-vita

