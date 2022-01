“Colori e immagini della scienza”, mostra alle scuderie di palazzo Moroni

Ti ricordiamo che per l’ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche devi esibire il tuo “Green Pass Rafforzato”. Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

Prezzo Ti ricordiamo che per l’ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche devi esibire il tuo “Green Pass Rafforzato”. Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

Dal 28 gennaio al 13 febbraio 2022 apre la mostra Colori e immagini della Scienza alle Scuderie di Palazzo Moroni, l’iniziativa è inserita all’interno del progetto Art&Science Across Italy.

Saranno esposte 77 opere realizzate da studentesse e studenti dei licei di Padova, Venezia, Cesenatico, Bassano e Trento, chiamati a rappresentare la scienza attraverso l’arte, dopo un percorso durato due anni che li ha coinvolti in incontri con i ricercatori, visite a musei e laboratori per scoprire il mondo della ricerca e raccontarla seguendo le proprie inclinazioni, ma anche per meglio orientare le proprie scelte universitarie e professionali.

Una giuria di esperti selezionerà le opere che hanno saputo comunicare il concetto di scienza e ricerca in modo intuitivo ed originale. I lavori migliori accederanno quindi alla mostra nazionale, prevista a Napoli la prossima primavera e da lì, un’ulteriore selezione porterà 20 studenti al CERN di Ginevra per parlare di arte, scienza e comunicazione con esperti e ricercatori.

La mostra padovana è organizzata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Padova in collaborazione con il Comune di Padova, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova e del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università.

L’iniziativa fa parte di un ciclo di 12 esposizioni, presentate in altrettante città italiane nell’ambito della terza edizione del progetto Art&Science Across Italy, organizzato a livello nazionale dall’INFN in collaborazione con il CERN di Ginevra.

Info

Scuderie di Palazzo Moroni, Via del Municipio

28 gennaio - 13 febbraio

orari: dal martedì alla domenica 09.30-12.30 / 15-18

ingresso libero

Ti ricordiamo che per l’ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche devi esibire il tuo “Green Pass Rafforzato”. Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

Info web

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/colori-e-immagini-della-scienza