"I colori del suono", la mostra di Luciano Zambolin a Palazzo Zuckermann

La mostra, allestita nella prestigiosa sede di Palazzo Zuckermann a Padova (corso Garibaldi, 33), dal 7 luglio al 15 agosto, nasce da un'occasione importante e personalissima: il matrimonio del figlio dell’Artista, Mattia con Rosette Kruisinga, figlia d'Olanda, entrambi strumentisti di razza e dalla necessità di dare un volto e una forma a questo grande avvenimento.

L’Artista Luciano Zambolin ha iniziato l'esecuzione di questi "Autori musicali" con la tecnica dell'acquarello in maniera libera e spregiudicata guidato solo dall'interesse per il loro "genio" cercando di interpretarli come un direttore d'orchestra e in maniera temeraria come un vero strumentista. Le trasparenze cromatico/luminose, la precisione della forma, la sintesi necessaria, la materia della carta che appare e interviene come un basso continuo, inevitabile e tuttavia cercato, sono le caratteristiche di questa galleria di ritratti, dove alla riconoscibilità puntigliosa si unisce la libertà interpretativa che può variare e rinnovarsi anche nella ripetizione dello stesso soggetto, come nel caso di Giuseppe Verdi dove il segno tagliente è preciso si impone talvolta con forza romantica alla massa cromatico/luminosa, vera e propria valanga emotiva, dandole una misura, una regola, un confine.

È curioso il ritratto di Antonio Gualtieri, musico del XVII sec., ripetuto più volte, del quale non esiste iconografia certa e costruito sulla base dei testi musicali ascoltati più volte, vera valanga emotiva che imprigiona nell'esecuzione l'essenza di questo personaggio, collega e successore di Claudio Monteverdi a Venezia. Ci sono i grandi classici di tutte le epoche ma anche il Jazz e il Pop/Rock contemporaneo, incarnazione e misura del tempo nostro.

L'esposizione di Palazzo Zuckermann attraversa e documenta come una meteora i secoli della musica, indugiando sulla fisiognomica dei protagonisti e interpretandoli per luce e forma ottenendo un vero e proprio diario cromatico dell'anima, una grande civiltà dei suoni.

In breve

I colori del suono

Mostra di Luciano Zambolin

Palazzo Zuckermann

corso Garibaldi, 33 | Padova

7 luglio - 15 agosto 2022

Inaugurazione:

giovedì 7 luglio 2022, ore 17.30

Informazioni

Orario: 10 – 19, chiuso i lunedì non festivi; ingresso libero

tel. 049 8204528 | cultura@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/i-colori-del-suono

